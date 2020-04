Fastweb accelera sugli investimenti. A segno l’ennesimo trimestre in crescita

Una forte spinta agli investimenti anche e soprattutto in questa delicata fase di emergenza Coronavirus: il primo trimestre di Fastweb si chiude all’insegna dell’accelerazione sul fronte dei numeri, quelli del business, e delle risorse messe in campo a sostegno della connettività-Paese. E anche sui prossimi trimestri, l’azienda si dice fiduciosa tenendo conto della progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali nonché del rilancio del sistema economico nazionale. Elementi – evidenzia la telco guidata da Alberto Calcagno – che consentiranno all’azienda di mantenere inalterato il proprio trend di crescita.

“Consapevole del ruolo strategico ricoperto dai servizi di connettività nell’assicurare il proseguimento delle attività quotidiane attraverso l’uso del digitale, Fastweb ha tempestivamente potenziato le proprie reti per supportare l’improvviso aumento del traffico dati mentre conferma l’obiettivo fissato a medio termine per il roll-out della rete mobile 5G e 5G Fwa, in linea con il piano industriale – sottolinea l’azienda -.In particolare il 5G Fwa, un’infrastruttura ad altissime performance che andrà ad integrarsi con la rete a banda ultra larga già oggi disponibile in 22 milioni di abitazioni, consentirà di raggiungere ulteriori 8 milioni di famiglie e imprese nei prossimi tre anni offrendo connettività fino ad 1 Gigabit nelle città di piccole e medie dimensioni”.

In dettaglio, l’azienda ha messo sul piatto, nei primi tre mesi 2020, 138 milioni di euro pari al 25% dei ricavi. E la rete, oltre ad aver supportato appieno l’aumento di traffico determinato dall’emergenza Covid-19, “è già dimensionata per soddisfare ulteriori bisogni di connettività”, ci tiene a puntualizzare Fastweb.

Riguardo ai risultati finanziari si registra il segno più su tutti i fronti e si tratta del 27mo trimestre in crescita per ricavi, margini e clienti. I ricavi del trimestre sono stati pari a 543 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al primo trimestre del 2019. L’Ebitda complessivo ha raggiunto i 170 milioni, mentre l’Ebitda inclusi i costi di locazione (EbitdaaL) si è attestato a 157 milioni, in crescita del 5% rispetto al corrispondete periodo dello scorso anno. E grazie all’acquisizione di 22mila nuovi clienti per i servizi di accesso a banda larga, la base clienti si è attestata a 2,655 milioni (+3% rispetto all’anno precedente).

Fastweb consolida la sua posizione di leader in termini di penetrazione dei servizi di connettività a banda ultralarga. Al 31 marzo 1.767.000 clienti hanno optato per un’offerta a banda ultralarga, +19% rispetto ai 1.489.000 clienti attivi a marzo 2019. Circa il 66% della base clienti, 8 punti percentuali in più rispetto al primo trimestre del 2019 – usufruisce di una connessione a banda ultralarga con velocità in download fino a 1 Gb/s. “Una percentuale unica in Europa che segnala il costante aumento della domanda di connettività ad alte prestazioni e allo stesso tempo l’impegno di Fastweb nel rendere disponibile servizi sempre più performanti per famiglie e aziende anche durante l’emergenza”, evidenzia l’azienda.

Performance al rialzo anche nel segmento mobile: al 31 marzo sono 1.779.000 i clienti mobili, in aumento del 24% rispetto all’anno precedente, “confermando una crescita che continua ad essere sostenuta nonostante l’intensa concorrenza sul mercato”, puntualizza Fastweb. L’azienda segnala inoltre che la quota dei clienti “convergenti” – ossia che optano per il bundle fisso-mobile – rappresenta il 34% della customer base, pari ad una crescita di 3 punti percentuali in un anno.

Sul fronte delle misure adottate per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19 e salvaguardare la sicurezza dei propri dipendenti Fastweb sottolinea di aver adottato tempestivamente tutte le misure necessarie, supportando anche la remotizzazione delle attività dei propri fornitori. “Dall’inizio dell’emergenza il 100% del personale di Fastweb – compresi gli addetti alle network operations e all’assistenza clienti – opera in modalità smart working, garantendo al contempo la completa operatività dell’azienda e la capacità di soddisfare la crescente domanda di connettività delle famiglie e delle imprese”.

