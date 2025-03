Fastweb e Funzione Pubblica alleati per le competenze digitali nella PA

Fastweb Digital Academy, la scuola per le nuove professioni digitali inaugurata da Fastweb nel 2016, rafforza l’offerta per la promozione delle competenze digitali, in particolare a favore della Pubblica Amministrazione. Nasce così un nuovo percorso formativo sull’Intelligenza Artificiale, reso disponibile tramite la piattaforma “Syllabus“. Questo programma di assessment e formazione digitale, sostenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica, è destinato ai dipendenti pubblici di tutta Italia.

Percorso per 3 milioni di dipendenti pubblici

Il nuovo corso, erogato in modalità e-learning, mira a dotare i più di 3 milioni di dipendenti pubblici delle competenze necessarie per affrontare le sfide future attraverso l’uso delle tecnologie emergenti. Il percorso didattico comprende moduli sia di livello base che avanzato riguardanti i temi dell’AI, e si affianca agli altri percorsi formativi offerti gratuitamente dalla Fastweb Digital Academy sulla piattaforma online del Dipartimento della Funzione pubblica, già dal 2022, nei campi della cybersecurity e della comunicazione digitale nella PA.

Tre livelli di approfondimento

L’offerta formativa è strutturata su tre livelli di approfondimento: base, intermedio e avanzato. Questi livelli offrono una visione completa delle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale applicate alla Pubblica Amministrazione. La formazione include l’analisi degli strumenti fondamentali per un utilizzo consapevole dell’AI, tecniche avanzate e applicazioni pratiche per la gestione documentale. Inoltre, si pone particolare enfasi sulle competenze necessarie per ottimizzare i processi e migliorare i servizi offerti a cittadini e imprese, sfruttando le potenzialità dell’AI generativa e metodologie innovative come la ricerca automatica, la pianificazione e il clustering.

Ogni modulo del corso è composto da diverse unità didattiche, video pillole e test di verifica dell’apprendimento. Al termine di ogni modulo, i partecipanti possono monitorare i propri progressi visualizzando sulla piattaforma online del Dipartimento i corsi frequentati, i test superati e un riepilogo delle competenze acquisite.

Questo programma formativo segue la pubblicazione, in fase di consultazione, delle Linee guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Inoltre, è supervisionato da un Comitato scientifico multidisciplinare, sotto la guida di Nicola Mazzocca, Direttore del Dipartimento per la trasformazione digitale ed ecologica della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Già formato mezzo milione di dipendenti pubblici

Dal 2022, la Fastweb Digital Academy ha già formato oltre 491.000 dipendenti pubblici e, dal 2016, ha raggiunto un totale di oltre 681.000 partecipanti ai suoi corsi gratuiti e aperti a tutti. Questa espansione della sua offerta formativa dimostra l’impegno costante di Fastweb nell’innovazione e nel supporto alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana.