Fastweb, il neo Ad Walter Renna: “Parte la sfida dell’intelligenza artificiale”

Si concretizza la nomina annunciata lo scorso marzo: Walter Renna, dal 2021 a capo del team Product Design and Delivery di Fastweb – responsabile di marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT –, è da oggi il nuovo amministratore delegato di Fastweb. E già la telco guarda avanti con un nuovo approccio che punterà sempre più sull’intelligenza artificiale e sulle sue potenzialità.

Il nome di Renna era emerso con la conferma delle indiscrezioni sull’uscita di scena dopo 23 anni di Alberto Calcagno: la telco aveva così preferito proseguire sulla scia di un manager interno, attribuendogli “la responsabilità di guidare l’azienda – spiega una nota – con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento e la crescita attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi sempre più performanti, mettendo al centro il controllo delle infrastrutture e lo sviluppo di piattaforme innovative per la trasformazione digitale delle famiglie, imprese e della pubblica amministrazione”.

Integrare l’AI all’interno di processi e prodotti

“Nonostante il contesto sempre più competitivo Fastweb è riuscita negli anni ad affermarsi come realtà di riferimento non solo per le connessioni fisse e mobili ultraveloci ma anche come leader per la fornitura di servizi a valore aggiunto sempre più avanzati basati sul cloud, il 5G, e la cybersecurity” ha dichiarato Walter Renna. “Il mio obiettivo è proseguire su questa strada puntando sull’intelligenza artificiale e la sua progressiva integrazione all’interno dei processi e dei prodotti e servizi sviluppati per i nostri clienti senza dimenticare la sostenibilità ambientale, che continuerà a guidare ogni nostra decisione di business. Nuove sfide che sono convinto potranno essere superate solo grazie allo spirito di squadra, alla dedizione e all’elevata professionalità dimostrate negli anni da tutte le persone di Fastweb che, con il loro lavoro, hanno contribuito significativamente alla crescita dell’azienda e a renderla sempre più solida facendo la differenza”.

In azienda dal 2008 con focus su strategie, business plan e M&A

Walter Renna, che manterrà ad interim il ruolo di Chief Product Officer che ricopre dal 2020, è stato anche Chief Operating Officer della società. In azienda dal 2008, Renna si è occupato di strategie, business plan e M&A contribuendo alla realizzazione di progetti strategici per la digitalizzazione del Paese, tra cui l’espansione della rete in fibra ottica. Nato nel 1982, dopo la laurea in Economia a Bologna e Laurea Magistrale all’Università Bocconi di Milano, Renna ha lavorato in Kpmg advisory nel settore M&A occupandosi di diversi mercati quali Fashion and Luxury, Publishing e Automotive per primarie aziende del settore.

