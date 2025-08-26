Fastweb compie un nuovo passo nella sua strategia di crescita nel cloud. L’azienda ha ottenuto la certificazione di AWS Premier Tier Services Partner, il livello più alto all’interno dell’AWS Partner Network. Si tratta di un riconoscimento che premia non solo le competenze tecniche, ma anche la capacità di offrire ai clienti soluzioni concrete e innovative per affrontare le sfide della trasformazione digitale.
il traguardo
Fastweb ottiene la certificazione di Premier Tier Services Partner AWS
Il riconoscimento rafforza la posizione dell’operatore come player strategico nel mercato Ict, grazie a competenze certificate e soluzioni innovative per imprese e pubblica amministrazione
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali