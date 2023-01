Fastweb sul podio di Ookla: è la rete mobile più veloce d’Italia

Fastweb è l’operatore mobile più veloce d’Italia secondo Ookla, la società delle applicazioni di testing e data analysis per le reti fisse e mobili, che ha sviluppato lo Speedtest. Ookla ha assegnato a Fastweb lo Speedtest Award per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile nel terzo e quarto trimestre del 2022.

Nella seconda metà dell’anno Ookla ha confrontato i risultati di oltre 292 mila test svolti dai clienti di Fastweb in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOs e Android: la rete mobile di Fastweb ha ottenuto un valore medio pari a 73,17 Mbps in download e 12,45 Mbps in upload, totalizzando uno “Speed Score” combinato di 68,27, il più alto registrato in Italia.

La media italiana (che sintetizza i posizionamenti di Fastweb, WindTre, Iliad, Vodafone e Tim) è di 53,22 Mbps in download e 10,64 Mbps in upload.

Le reti fanno la differenza

“Questo riconoscimento è la prova di come gli investimenti in infrastrutture facciano la differenza. La scelta di investire costantemente in innovazione e in reti proprietarie è l’elemento differenziante che ci consente di offrire servizi altamente performanti e di qualità ai nostri clienti e che ci ha permesso di conseguire 37 trimestri consecutivi di crescita, in totale controtendenza rispetto al mercato”, ha affermato Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb.

A soli tre anni dal rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico dell’autorizzazione generale da operatore mobile infrastrutturato, “Fastweb raggiunge un importante riconoscimento che conferma il proprio posizionamento come player convergente e la leadership tecnologica dell’azienda al servizio della trasformazione digitale del Paese, anche tramite lo sviluppo della rete mobile 5G, che abilita una comunicazione sempre più veloce, immediata e funzionale alla diffusione di servizi mobili di nuova generazione ad elevate prestazioni”, si legge nella nota dell’azienda.

Il ranking di Ookla

Ookla ha comparato oltre 3,6 milioni di test user-generated tramite le sue app di rilevamento su oltre 921 mila dispositivi Android e iOs con abbonamento ai principali gestori telefonici italiani.

In termini di velocità la seconda rete mobile italiana con le prestazioni migliori è quella di WindTre, che registra un valore medio pari a 67,22 Mbps in download e 12,12 Mbps in upload e Speed Score di 62,63. Seguono Iliad (55,60 Mbps in download e 8,32 in upload, Speed Score 55,20), Vodafone (50,10 Mbps in download e 11,14 in upload, Speed Score 49,30) e Tim (36,37 Mbps in download e 10,11 in upload, Speed Score 37,66).

Nelle città italiane, le prestazioni migliori in termini di velocità della rete mobile sono state registrate da Ookla a Torino: Fastweb – sempre in cima alla classifica italiana – raggiunge 100,70 Mbps in download e 20,88 Mbps in upload. Seguono Milano (rispettivamente 88,96 Mbps e 14,04 Mbps) e Roma (rispettivamente 71,36 Mbps e 12,07 Mbps).

A Roma e a Milano Vodafone si posiziona seconda, mentre è ultima a Torino, permettendo a Tim di salire in quarta posizione nella città del Lingotto. L’incumbent resta ultimo in classifica nelle altre due città.

“Gli Speedtest Awards, assegnati da Ookla, sono un riconoscimento prestigioso riservato agli operatori di banda larga fissa e mobile più veloci e performanti in tutto il mondo”, è il commento di Doug Suttles, ceo di Ookla. “Siamo lieti di attribuire a Fastweb il premio per la rete mobile più veloce in Italia. Questo risultato attesta le elevate prestazioni dell’operatore negli ultimi due trimestri del 2022, in base alle analisi rigorose di Ookla sulle misurazioni effettuate dai consumatori con Speedtest”.

