Fastweb svela NeXXt, il primo router in Italia che integra Alexa - CorCom

Fastweb prosegue nel suo percorso di “Over-the-Top infrastrutturato, presentando Fastweb NeXXt: l’internet box di ultima generazione oltre ad abilitare la connessione ad Internet, integra comandi vocali e funzionalità di intelligenza artificiale, per offrire un’esperienza di navigazione innovativa, performante e al tempo stesso semplice e personalizzata.

Si tratta del primo router in Italia ad integrare Alexa, l’assistente vocale di Amazon basato su cloud ed intelligenza artificiale che con il semplice comando vocale consente di svolgere una gamma potenzialmente illimitata di attività – dall’effettuazione di chiamate e la ricezione dei messaggi, alla riproduzione di musica, l’impostazione di promemoria e il controllo degli oggetti connessi della casa.

Compatibile con tutte le tecnologie di accesso, NeXXt permette di beneficiare al massimo di tutta la potenza e la qualità della rete in fibra ottica Ftth di Fastweb, che offre una velocità fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mb/s in upload. Dotato della tecnologia di ultima generazione Wi-Fi 6, che permette di collegare fino a 128 dispositivi contemporaneamente abilitando velocità di connessione potenzialmente più elevate rispetto agli standard precedenti, NeXXt può essere affiancato inoltre dai Fastweb Booster, potenti ripetitori del segnale Wi-Fi con smart speaker integrato, che garantiscono stabilità e continuità della connessione e l’interazione con Alexa da ogni angolo della casa.

“Accompagnare tutti i nostri clienti nel percorso in atto di trasformazione digitale semplificandone la vita è da sempre la nostra missione. Per questo NeXXt è molto di più di un internet box, è il cervello “smart” della casa del futuro che consente una gestione semplice ed innovativa della connessione e di funzionalità legate ai tanti oggetti connessi della casa digitale – spiega Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb – Abbiamo progettato il nostro internet box per una digitalizzazione sempre più inclusiva e alla portata di tutti grazie alla possibilità di governare la tecnologia con l’immediatezza della voce. Un modem unico in Italia, concepito come piattaforma che evolve nel tempo e su cui svilupperemo progressivamente servizi innovativi basati sul Cloud e IoT per arricchire l’esperienza dei nostri clienti”.

Come funziona Fastweb NeXXt

NeXXt assicura un’esperienza di navigazione personalizzabile, in grado di ottimizzare proattivamente la connessione ultrabroadband di casa sulla base delle diverse abitudini di utilizzo, attraverso la creazione di differenti profili da associare ai componenti del nucleo familiare e ai dispositivi utilizzati da ciascuno: per esempio impostando la modalità “smartworking” al PC o creando la modalità “scuola” al tablet dei figli per potenziare la connessione durante le ore di lavoro o studio, mettere in pausa il Wi-Fi o pianificare l’orario di spegnimento di determinati device o attivare il Parental Control per garantire ai propri figli una navigazione sicura. Tutte le nuove funzionalità per la gestione personalizzata della connessione sono configurabili attraverso l’utilizzo semplice ed immediato della voce, attivando Alexa, o attraverso la app MyFastweb.

NeXXt si propone di semplificare la vita dei clienti anche nella relazione con l’azienda: in caso di cali di performance della linea, sarà il digital box stesso a contattare in automatico l’assistenza clienti per il ripristino delle funzionalità di collegamento, senza bisogno che il cliente si attivi per chiamare il customer care.

Sviluppato all’insegna dell’innovazione, NeXXt non trascura la sostenibilità: l’integrazione del Wi-Fi6 garantisce infatti migliori standard di sicurezza ed una riduzione dei consumi energetici grazie ad un sistema intelligente capace di abilitare i chip Wi-Fi dei dispositivi collegati in wireless solo in caso di necessità.

I dispo sarà incluso gratuitamente in tutte le offerte Fastweb per i nuovi clienti a partire da lunedì 17 maggio e successivamente il nuovo internet box sarà disponibile anche per i già clienti Fastweb che ne potranno fare richiesta direttamente nell’area clienti MyFastweb e dall’app MyFastweb.

