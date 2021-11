Fibra e Adsl, Fastweb in pole position per servizio ai clienti. WindTre regina nei punti vendita - CorCom

Quali sono le telco che hanno saputo migliorare il proprio servizio ai clienti tenendo conto del forte ricorso alla comunicazione e all’interazione online spinte dalla pandemia? La classifica è stata messa nero su bianco nel rapporto “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2022”, l’indagine sulla qualità del servizio offerto dalle aziende in Italia realizzata dall’Istituto Tedesco di Qualità in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte. Sono i clienti ad assegnare il bollino blu alle aziende: lo studio, giunto all’ottava edizione, ha raccolto 265.000 giudizi di consumatori italiani sul servizio ricevuto da 1616 aziende in 158 diversi settori dell’economia, fra cui quello Tecnologia, Media e Telecomunicazioni.

Fastweb, WindTre e Tim si piazzano sul podio alla voce Adsl e Internet Fibra. Per quest’ultima si classifica al quarto posto Vodafone, a seguire Tiscali e Sky Wi-fi. Riguardo all’Internet via radio (Fwa) in cima c’è Eolo, medaglie d’argento e di bronzo a Tim e Vodafone. WindTre è prima classificata riguardo all’assistenza nei punti vendita, a seguire Iliad e Tim. E in una nota l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg ricorda che detiene lo scettro da sei anni consecutivi. “I riconoscimenti attribuiti a WindTre – commenta il Chief Commercial Officer Gianluca Corti – sono il risultato delle scelte dell’azienda che, da sempre, ha come obiettivo quello di essere vicina alle persone nella vita di tutti i giorni, attraverso la sua ‘Rete Top Quality’ e un network di oltre 4.000 negozi capillarmente diffusi sull’intero territorio nazionale”.

Riguardo agli operatori mobili virtuali in pole position Kena Mobile e poi ci sono Coop Voce e Ho.Mobile. Quarto e quinto posto per Fastweb Mobile e Poste Mobile.

Nell’indagine è stata realizzata anche una classifica per l’assistenza post vendita degli smartphone in cui si piazzano ben 9 aziende, nell’ordine: Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Sony, LG, Motorola, Asus e Alcatel.

Nella categoria Tecnologia, Media e Telecomunicazioni è stata analizzata anche l’assistenza sulla streaming Tv, in forte ascesa dalla pandemia. Al primo posto c’è la Apple Tv+ seguita da Dazn, Amazon Prime, Netflix, Sky Go e Chili. E nell’assistenza post-vendita dei televisori la lista è composta (in ordine di posizione) da Samsung, Philips, LG, Xiomi e Panasonic.

Mappata la qualità dell’assistenza anche per notebook e pc desktop: per i pc portatili nelle tre prime posizioni ci sono Samsung, Apple e Acer e a seguire Microsoft, Dell e Asus. Per i desktop si classificano Acer, Hp e Lenovo. Per l’assistenza post vendita delle stampanti i campioni sono HP, Epson e Samsung.

Unieuro, Mediaworld e Euronics sono i tre leader alla voce catene di negozi di elettronica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA