Francesco Sclafani è il nuovo presidente dell’Odv Tim

Francesco Sclafani è il nuovo Presidente dell’Organo di vigilanza (Odv) sulla parità di accesso alla rete fissa di Tim. E l’incarico sarà operativo dal 1° agosto. Avvoca­to dello Stato dal 1985, Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato negli anni 2011-2012 e dell’Agcom nel biennio 2013-2015 e in precedenza Responsabile degli Affari Legislativi e Legali presso l’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas e l’Autorità Garante del­la Concorrenza e del Mercato, Sclafani raccoglie il testimone da Maurizio Mensi.

“Mi impegno a continuare il significativo lavoro sin qui svolto dall’Organo di vigilanza grazie al prezioso supporto dei colleghi Giovanni Amendola, Fabio Di Marco, Gianni Orlandi e Maurizio Mensi – sottolinea il neo presidente -. Oltre a svolgere le attività che l’Agcom ci ha affidato ad inizio anno, i prossimi mesi saranno dedicati a garantire sempre di più la qualità dei servizi di accesso forniti da Tim agli operatori alternativi nel costante rispetto del principio di non discriminazione, anche all’esito dell’analisi di mercato da poco conclusa”. Sclafani si dice inoltre fermamente convinto “che l’OdV possa svolgere un significativo ruolo di prevenzione riguardo ad ogni possibile anomalia nel mercato dell’accesso alla rete a vantaggio sia di Tim sia degli operatori alternativi, garantendo il rispetto della regolazione ed evitando interventi ex post da parte degli organi di controllo del mercato”. “Le modalità con le quali opera l’Odv – conclude il neo presidente – rappresentano una best practice nel settore europeo delle telecomunicazioni”.

Che cos’è l’Odv

L’OdV, istituito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), è un organo indipendente che ha il compito di vigilare sul rispetto, da parte di Tim, degli obblighi regolamentari di parità di trattamento e non discriminazione relativi all’accesso alle infrastrutture di rete di Tim da parte di tutti gli operatori e alla relativa qualità del servizio. L’Organo è composto da 5 membri, di cui 3 designati dall’Agcom, i quali svolgono le loro funzioni in assoluta indipendenza e restano in carica 5 anni. Il Presidente è scelto dall’Agcom fra i componenti da essa designati. Per ricoprire l’incarico sono richiesti adeguati requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. L’OdV ha anche il compito di fornire supporto ad Agcom nello svolgimento di specifiche attività di analisi e studio e riferendo all’Autorità medesima circa gli esiti delle istruttorie svolte, anche a seguito di specifiche segnalazioni degli operatori.

