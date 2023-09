5G, con il distribuited cloud reti di accesso a prova di futuro

Ericsson e Google Cloud rafforzano la collaborazione con l’obiettivo di sviluppare una soluzione Cloud Ran su cloud distribuito in grado di garantire alle telco automazione e orchestrazione integrate, e sfruttando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico.

“Questa partnership ci permette di approfondire ed espandere la preziosa collaborazione con Google Cloud e apre nuove opportunità per gli operatori di utilizzare i vantaggi delle soluzioni cloud-native e dell’automazione – dice Mårten Lerner, Head of Product Line Cloud Ran di Ericsson – Ericsson continua a impegnarsi per garantire l’adattabilità delle sue applicazioni Cloud Ran su diverse infrastrutture cloud, offrendo agli operatori una maggiore flessibilità e supportando le architetture cloud ibride in evoluzione insieme a Google Cloud.”

Il cloud distribuito di Google

Google Distributed Cloud (Gdc) è un insieme di soluzioni di manged hardware e software che estendono l’infrastruttura e i servizi di Google Cloud fino all’edge e all’interno dei data center. Viene garantita la piena implementazione del vDU e vCU di Ericsson su Gdc Edge. La soluzione è attualmente in funzione nel laboratorio di Ericsson a Ottawa, Canada.

“Siamo orgogliosi di consentire a Ericsson Cloud Ran di operare sull’infrastruttura Google Distributed Cloud Edge, che include l’accesso alle nostre capacità AI/ML e alle automazioni cloud-native – evidenzia Gabriele Di Piazza, Senior Director, Telecom Products di Google Cloud – Ci auguriamo di continuare una solida collaborazione a sostegno dei clienti”.

Il Cloud Ran di Ericsson

L’implementazione di Ericsson Cloud Ransu Gdc Edge consente la fornitura di un cloud distribuito completamente automatizzato e su larga scala, che si traduce in un’infrastruttura di rete di accesso radio software centrica efficiente, affidabile, altamente performante e protetta. In questa configurazione, il Gdc Edge on-premise viene gestito utilizzando funzioni come la gestione del parco macchine dal cloud pubblico attraverso una connessione sicura dedicata tra l’hardware on-premise e il cloud, soddisfacendo al contempo i requisiti di sovranità e privacy dei clienti. Questa architettura garantisce alle telco di avviarsi verso l’implementazione di una soluzione cloud completamente ibrida per la Ran.

L’integrazione con altri servizi

L’esecuzione di Ericsson Cloud Ran su Gdc Edge consentirà alle telco di utilizzare Google Cloud Vertex AI, BigQuery e altri servizi cloud, per migliorare la fruibilità degli enormi set di dati forniti dalle applicazioni Cloud Ran. Questo, a sua volta, aprirà una serie di opportunità per controllare, ispezionare, configurare e ottimizzare l’infrastruttura Ran.

La soluzione offre alle telco un’ampia scelta per la creazione di reti basate su standard e interfacce aperte utilizzando più fornitori. La soluzione Ericsson Cloud Ran è agnostica rispetto all’infrastruttura e consente alle applicazioni di essere distribuite su qualsiasi infrastruttura.

Automazione cloud native per i carichi di rete

Per favorire un approccio di automazione cloud-native ai carichi di lavoro di rete, Ericsson e Google Cloud stanno migliorando la soluzione attraverso il progetto open-source Nephio della Linux Foundation – si tratta di una piattaforma di automazione basata su Kubernetes per la distribuzione e la gestione di carichi di lavoro altamente distribuiti e interconnessi, come le funzioni di rete 5G – in cui si punta alla standardizzazione delle funzionalità critiche.

