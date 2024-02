GenAI, quali impatti per le telco? I 3 scenari possibili

Quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) sul settore delle telecomunicazioni? Chi è destinato a vincere, chi a perdere? A indagare sul tema è uno studio di Analysys Mason, che ha delineato tre possibili scenari futuri.

Il primo scenario, Navigator, è il più promettente per gli operatori di telecomunicazioni consolidati perché è il meno dirompente. Il secondo scenario, Pilot, è più disruptive e favorirà i fornitori di servizi snelli che non hanno il bagaglio delle operazioni precedenti. È probabile che le startup con poche risorse vi abbiano successo. Il terzo, Explorer, favorirà le aziende che hanno un’ampia gamma di servizi oltre alla connettività delle telecomunicazioni. Questo favorirà alcuni degli attuali fornitori di servizi, ma altri avranno difficoltà.

Una singola azienda non sarà in grado di stabilire quale scenario emergerà: ognuna dovrà adattarsi alle condizioni di mercato che troverà. Le aziende di maggior successo saranno quelle che si adatteranno meglio a queste condizioni fluide. È probabile che le risposte includano un mix di acquisizione (e vendita) di attività, riposizionamento (attraverso il marchio principale o con sottomarche) ed esplorazione di nuovi modelli operativi.

Navigator: scenario rassicurante, ma i ricavi potrebbero risentirne

Nello scenario Navigator, GenAI diventerà uno strumento estremamente utile per supportare gli operatori di telecomunicazioni nelle loro attività attuali. L’aumento della produttività significa che gli stessi lavori possono essere svolti con meno persone. Non si tratta, tuttavia, di uno scenario radicale. La forma di un operatore sarà simile a quella attuale e la struttura del settore rimarrà sostanzialmente invariata: gli stessi marchi domineranno e continueranno a gestire reti e divisioni di servizi.

Ciò può essere rassicurante per i grandi operatori consolidati, ma le implicazioni potrebbero comunque essere significative. L’aumento dell’efficienza contribuirà a ridurre i costi, ma con una differenziazione limitata tra gli operatori, bassi costi di cambio di fornitore per i consumatori e un mercato altamente competitivo, è probabile che i costi più bassi si traducano in ultima analisi in prezzi più bassi. La GenAI sarà probabilmente deflazionistica e le dimensioni totali del mercato delle telecomunicazioni si ridurranno.

Pilot: scenario disruptive, minacce agli operatori consolidati dalle startup più agili

Nello scenario Pilot, gli sviluppi della tecnologia GenAI sono più disruptive. Le attività di molti team all’interno di un operatore saranno parzialmente o completamente svolte da soluzioni basate su GenAI. L’esempio più ovvio è quello del servizio clienti e dell’assistenza, ma anche il marketing, le vendite, l’ufficio legale e altre aree saranno interessate in modo significativo.

Nel nostro scenario Pilot, le autorità di regolamentazione limitano la misura in cui i fornitori di servizi al dettaglio possono combinare diversi servizi, limitando la capacità degli operatori di differenziarsi attraverso nuovi e innovativi pacchetti di prodotti adiacenti come la tv o i servizi IT. Gli operatori sono invece costretti a competere su un insieme ristretto di servizi. Questo scenario contribuisce inoltre ad accelerare la dilatazione del settore: gli asset di rete sono di proprietà di società all’ingrosso che vendono a una serie di fornitori di servizi al dettaglio.

In questo scenario, i fornitori di servizi al dettaglio consolidati sono minacciati. Gli asset tradizionali utilizzati per difendere la loro attività (come la rete e lo spettro) non sono più rilevanti, poiché tutti gli operatori accedono alle stesse reti all’ingrosso. Al contrario, la concorrenza si baserà più che mai sul prezzo, con gli operatori che adotteranno più velocemente la tecnologia GenAI che beneficeranno di una base di costi più bassa. Gli operatori di oggi, con le loro attività tradizionali (e forse con una clientela che si aspetta un servizio e un’assistenza tradizionali attraverso negozi e call center) potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio. Al contrario, gli operatori agili e con poche risorse, compresi gli Mvno e potenzialmente i sub-brand dell’operatore, nonché le startup, potrebbero essere ben posizionati.

Come nello scenario Navigator, l’enfasi sui costi più bassi e la mancanza di differenziazione tra le offerte eserciteranno una pressione sui prezzi e, potenzialmente, porteranno a una riduzione dei ricavi totali del settore.

Explorer: scenario promettente, ma ricco di insidie

Nel nostro scenario finale, Explorer, la tecnologia GenAI è estremamente avanzata e molte aree funzionali di un operatore di telecomunicazioni saranno automatizzate. Si assiste inoltre a un’accelerazione del processo di differenziazione delle telecomunicazioni in società di reti e servizi. Tuttavia, in questo scenario non ci sono restrizioni all’accorpamento di diversi servizi, spesso basati su raccomandazioni dell’intelligenza artificiale. Alcuni degli operatori odierni trarranno vantaggio da questo scenario e lo utilizzeranno per sostenere le loro ambizioni di diventare una “super-app”, offrendo connettività di telecomunicazione insieme ad altri prodotti (tv, musica, giochi, pagamenti e così via nel settore consumer; cloud, sicurezza e altri servizi IT nel settore business). Tuttavia, in molti Paesi, altre aziende tecnologiche saranno in grado di aggiungere la connettività di telecomunicazione ai loro pacchetti meglio di quanto non lo siano gli operatori di telecomunicazione per fare il contrario. Amazon, ad esempio, potrebbe aggiungere la connettività alla sua offerta mensile Prime.

Una delle principali barriere che impediscono a queste aziende tecnologiche di entrare nel mercato delle telecomunicazioni – la necessità di offrire vendite e assistenza ai clienti a livello locale – scomparirà se la GenAI riuscirà a eliminare in larga misura la necessità di centri di contatto con molto personale. Gli attuali operatori affermati rischiano di perdere terreno nei confronti delle aziende tecnologiche globali.

L’impatto sulle dimensioni complessive del settore potrebbe essere più positivo in questo scenario, perché c’è meno pressione sulla connettività e i fornitori di servizi sono in grado di fare di più per differenziare le loro offerte e limitare il churn.

