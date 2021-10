Global Carrier Awards, Sparkle sul podio con Nibble - CorCom

Sparkle ha ricevuto il premio “Project of the Year – Terrestrial” alla cerimonia dei Global Carrier Awards (Gca), tenutasi a Londra nell’ambito del Capacity Europe 2021 per celebrare i risultati raggiunti nel wholesale globale nell’ultimo anno. È la stessa azienda a comunicarlo con una nota.

La premiazione di Nibble

Alla loro 17esima edizione, i Gca sono la più grande celebrazione che riconosce l’innovazione, la visione e l’eccellenza nel settore a livello mondiale. La giuria – composta da oltre venti personalità di spicco provenienti da società di consulenza e ricerca, media e associazioni di settore – ha premiato l’espansione di Sparkle in Europa e nel Mediterraneo con l’implementazione di Nibble, una dorsale fotonica a lunghissimo raggio che collega la Sicilia con i principali punti di presenza e data center in Europa.

Realizzata su una dorsale fotonica di 12.800 km e basata su tecnologia Software-Defined, Nibble collega le due principali stazioni di approdo di cavi sottomarini di Sparkle in Sicilia – Palermo e Catania – con Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Marsiglia e Parigi a ovest e Atene, Istanbul e Tel Aviv a est, con un’architettura di rete ridondante per una connettività senza interruzioni dal bacino del Mediterraneo all’Europa.

La connettività realizzata su diverse dorsali in fibra ottica assicura massima affidabilità, alte prestazioni, bassa latenza e le più alte velocità disponibili sul mercato, con servizi scalabili e garantiti fino a 400G. La rete è supervisionata H24 dal Global Network Operating Centre (Noc) di Sparkle con una visione integrata di infrastruttura, rete, servizi e clienti.

Il ruolo di Sparkle nell’ecosistema Tlc europeo

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio che riconosce Nibble come prima rete ottica pan-mediterranea”, commenta Elisabetta Romano, Amministratore Delegato di Sparkle. “Ci fa piacere anche sottolineare come questo premio testimoni la centralità dell’Italia nell’ecosistema Tlc europeo e mediterraneo, ribadendo al contempo il ruolo di Sparkle nel settore delle telecomunicazioni globale”.

Sparkle, operatore globale del Gruppo Tim è il primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo. Con una rete proprietaria in fibra che si estende per oltre 600 mila km attraverso Europa, Africa, le Americhe e Asia e grazie alle piattaforme Ip & Data, Cloud e Data Center, Enterprise, Mobile e Voce, Sparkle offre una gamma completa di soluzioni Ict a imprese e multinazionali, operatori di telefonia fissa e mobile, Isp, Ott, fornitori di contenuti e servizi media e Application Service Provider.

