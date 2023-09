Franco Colaiacovo Gold (Fc Gold) ha diminuito la propria partecipazione al capitale di Go internet, azienda attiva nel campo delle telecomunicazioni e specializzata nell’offerte di connettività Fixed Wireless Access (Fwa) , al di sotto della soglia del 5%.

Le ragioni alla base del disimpegno

In particolare, la società informa che il cambiamento sostanziale è avvenuto per effetto della variazione del capitale sociale di Fc Gold a seguito dell’emissione a favore del fondo emiratino Negma Group Limited di 15.384.612 nuove azioni ordinarie per un controvalore di 199.999,96 euro.

WHITEPAPER I 26 settori industriali che potranno essere trasformati grazie all’Industrial 5G: la guida 2023! Network Security Protocolli IoT

Fc Gold, si legge in una nota di Go Internet, ha dichiarato di detenere il 4,86% del capitale del gruppo pari a 3.185.062. Quindi, indica la società, la nuova composizione del capitale sociale di Go internet vede Opnet azionista con il 6,37% e flottante per il 93,63%.

Si tratta di un secondo disimpegno nel giro di poche settimane da parte degli azionisti italiani di Go Internet. A fine agosto la società, quotata al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, aveva comunicato che la partecipazione di Opnet era scesa al di sotto della soglia del 10%.

Un cambiamento sostanziale avvenuto per effetto della variazione del capitale sociale, a seguito dell’emissione a favore, sempre di Negma Group, di 9.213.216 nuove azioni ordinarie.

@RIPRODUZIONE RISERVATA