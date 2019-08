Il calcio spinge il titolo Tim: riflettori sulla trattativa con Dazn

La possibilità che – dopo aver chiuso l’accordo con Sky – su TimVision possano arrivare anche i tre match a settimana del campionato di calcio di serie A trasmesse da Dazn piace particolarmente ai mercati. A dimostrarlo c’è il fatto che in concomitanza con la notizia delle trattative con Dazn, anticipata dal Sole24ore, il titolo di Tim ha registrato per le prime due are di contrattazione un +1,5%, attestandosi tra i più performanti del Ftse Mib.

Se l’intesa con Dazn andasse in porto, consentirebbe a Tim di completare sulla propria piattaforma online, TimVision, l’offerta del campionato di calcio di Serie A, oltre che una serie di altri sport ed eventi nazionali e internazionali.

Il primo tassello di questa strategia era stato l’accordo chiuso con la piattaforma satellitare Sky all’inizio di agosto, che ha chiuso il contezioso tra le due aziende e ha consentito all’operatore di inserire nei propri pacchetti anche i contenuti della Serie A di Sky.

“Il modello di business sotteso dagli accordi, così come la durata degli stessi, non è noto – sottolineano gli analisti di Equita – ma dovrebbe prevedere un revenue sharing, senza minimi garantiti per Telecom. In questo modo, la proposta commerciale di Telecom dovrebbe risultare appetibile senza caricare il gruppo di eccessivi costi upfront per l’accesso ai contenuti”.

