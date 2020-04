Iliad conferma i target 2020. Slitta l’assemblea dei soci

Iliad “conferma la sua capacità di raggiungere gli obiettivi annunciati al mercato in occasione della presentazione dei risultati 2019”. Così il gruppo francese di tlc fondato da Xavier Niel, che opera Oltralpe (con il marchio Free) e in Italia, nella nota in cui annuncia il rinvio dell’assemblea dei soci. “Nel contesto straordinario dell’epidemia Covid-19 – si legge – il consiglio di amministrazione di Iliad ha preso la decisione, su richiesta del suo presidente, di rinviare l’assemblea generale mista inizialmente fissata per il 20 maggio 2020, per permettere agli azionisti di partecipare all’assise se la situazione sanitaria lo permette”.

Il cda fisserà in seguito le disposizioni per lo svolgimento dell’assemblea e “si riserva la possibilità di modificare il testo delle risoluzioni decise il 16 marzo”. I risultati del primo trimestre saranno annunciati come previsto il 12 maggio.

