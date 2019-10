Iliad, parte la campagna di Halloween sull’abolizione dei costi nascosti

Una campagna di comunicazione all’insegna dell’ironia, per le strade di Milano e sul web, per festeggiare, approfittando di Halloween, l’abolizione dei costi nascosti sulle tariffe di telefonia mobile che Iliad ha portato con sé con il suo barco sul mercato italiano a maggio 2018.

“Non c’è momento migliore che la festa dei mostri e dei morti viventi per celebrare la dipartita dei poco compianti costi nascosti conIliad – si legge in una nota dell’operatore – che non perde certo l’occasione per rompere gli schemi strappando un sorriso. Nel macabro cimitero di Halloween, compare una nuova lapide tra gli scheletri e i pipistrelli notturni, perché dal 29 maggio 2018, giorno del suo arrivo nel mercato, Iliad ha seppellito tutti i costi nascosti – sottolinea l’azienda – le rimodulazioni e i vincoli, a vantaggio degli utenti per stabilire un rapporto basato sulla fiducia e la chiarezza”.

Per ricordarlo agli utenti a Milano in prossimità degli iliad Store e sui marciapiedi della città compariranno le lapidi della cmapagna, che integra lo street marketing con altri canali online / offline.

