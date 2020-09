Iliad rilancia la sfida sulle tariffe: 100 Gb a 9,99 euro

Cento GB di traffico internet, minuti ed Sms illimitati, e chiamate senza limiti in 60 Paesi a 9,99 euro mensili. E’ l’offerta “Flash 100” di Iliad, che si rivolge ai nuovi utenti e a quelli provenienti da altri operatori mobili, senza limiti di valocità e con zero costi nascosti e rimodulazioni. L’operatore guidato in Italia da Benedetto Levi (nella foto), e che in due anni ha raccolto 6 milioni di utenti, rilancia così la sfida sulle tariffe, grazie a unn’offerta, si legge in un comunicato dell’azienza, “tre volte meno cara rispetto alle offerte dei competitor”. Aderire a “flash 100” sarà possibile dal 17 settembre al 15 ottobre.

“L’offerta a tempo limitato Flash 100 – spiega Iliad – presenta 50 GB in più a soli 2 euro in più rispetto all’offerta Iliad Giga 50 e oltre a una tariffa garantita per sempre, si distingue per trasparenza, assenza di rimodulazioni e di vincoli, e zero limiti di velocità della connessione”.

La nuova offerta è disponibile online sul sito www.iliad.it, presso i 16 Iliad Store in tutta Italia, tra i quali quello recentemente aperto a Firenze, ol0tre che presso la rete Iliad sul territorio nazionale che conta su oltre mille Simbox negli iliad Corner e all’interno della grande distribuzione e sui 300 iliad Point nei punti Snaipay in bar, edicole e tabaccherie.

