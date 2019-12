Iliad, utenti soddisfatti: il 97% pronto a raccomandare l’operatore

I clienti di Iliad sono soddisfatti del servizio e sono pronti a consigliare l’operatore ad altri utenti. E’ quanto da un’indagine condotta da Bva-Doxa secondo ui ben il 97% degli utenti intervistati raccomanderebbe Iliad ad amici e parenti.

Oltre l’elevato livello di promozione da parte degli utenti, è interessante notare che la propensione a promuovere l’operatore risulta rafforzarsi con il tempo: più è lunga l’esperienza personale con l’operatore, più gli utenti ne raccomandano l’utilizzo, a testimoniare la qualità positiva della relazione tra l’operatore e i propri utenti.

Tra i numerosi valori positivi, emerge un eccellente risultato di soddisfazione generale degli utenti nei confronti del loro operatore con un voto di 8,8 su una scala 1 a 10.

Nel valutare la percezione del brand Iliad emergono inoltre, tra le caratteristiche che gli vengono riconosciute, la chiarezza e l’innovazione: l’operatore è chiaro e semplice per l’89% degli utenti a fronte di un 52% medio per il resto del mercato, ed innovativo per l’86% degli intervistati contro il 49% per gli altri operatori. Emergono anche dei valori forti come la fiducia e la trasparenza: l’84% degli utenti afferma infatti che Iliad ispira fiducia versus il 51% riscontrato valutando il resto del mercato, e l’85% degli stessi intervistati dichiara che iliad ha relazioni trasparenti con i propri utenti, a fronte del 48% degli intervistati per il resto del mercato.

