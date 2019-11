In orbita GX5, banda larga più performante per Europa e Medio Oriente

Il satellite geostazionario per telecomunicazioni Inmarsat GX5 è stato lanciato in orbita con successo da Arianespace su un razzo Ariane 5 dal Guiana Space Center a Kourou, nella Guiana francese. Costruito per Inmarsat da Thales Alenia Space, questo satellite darà impulso al network a banda larga Global Xpress (GX) di Inmarsat offrendo maggiore capacità per servizi wi-fi in volo in Medio Oriente e in Europa. Primo servizio reale a banda larga al mondo e unico disponibile a livello globale attraverso un singolo operatore, il servizio Inmarsat GX opera a banda Ka ed è progettato e ottimizzato per applicazioni mobili.

Con un peso inferiore alle 4 tonnellate metriche al lancio, il satellite Inmarsat GX5 è costruito intorno alla piattaforma Spacebus 4000 B2. È il satellite per telecomunicazioni più potente mai costruito da Thales Alenia Space nella categoria Spacebus 4000 B2. Ha una aspettativa di vita di oltre 16 anni.

Inmarsat GX5 è il 17⁰ satellite per telecomunicazioni progettato da Thales Alenia Space ad essere lanciato con successo quest’anno.

“Thales Alenia Space è orgogliosa della propria partnership con Inmarsat per la realizzazione del suo satellite GX5, che non solo soddisferà le crescenti richieste di connettività su Europa e Medio Oriente da parte dei passeggeri aerei, ma anche la domanda sempre più crescente da parte di utenti marittimi e governativi – spiega Pascal Homsy, vicepresidente esecutivo di Thales Alenia Space – Attualmente offriamo linee di prodotto su misura per le nuove aspettative del mercato delle telecomunicazioni”.

