Innovazione, PostePay premiata agli “Mvnos Awards 2019”

“Un esempio di innovazione che si pone come ispirazione per tutta l’industria globale degli Mvno”. Sono le motivazioni con le quali PostePay si è aggiudicata i riconoscimenti come “Most successful Mvno” e “Most innovative Mvno” al Mvno’s World congress, che si è svolto ad Amsterdam dal 22 al 24 maggio.

La giuria internazionale degli Mvno Awards, si legge in una nota della società, premia ogni anno le eccellenze tra gli operatori mobili virtuali di tutto il mondo, e ha assegnato il riconoscimento a PostePay per l’offerta “Postepay Connect”, soluzione integrata e digitale lanciata a novembre e che rappresenta, spiega Poste in una nota (nella foto l’Ad Matteo Del Fante), la piena sinergia tra il mondo dei pagamenti digitali e quello della telefonia.

Il prodotto è stato pensato per coniugare i vantaggi di una Carta Postepay Evolution con quelli di un piano di telefonia mobile dedicato, e permette al cliente di gestire Carta e SIM attraverso un’unica App, con una user experience improntata alla semplicità e funzionalità ad hoc come il trasferimento gratuito e in tempo reale di Giga tra due Sim PosteMobile Connect, utilizzando uno schema di pricing innovativo che prevede il rinnovo annuale del canone con addebito diretto sulla carta.

