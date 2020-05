Intracom Telecom supporta la Gigabit society italiana

Gli internet provider italiani scoprono la Radio Tdd E-Band di Intracom Telecom per il Gigabit Access. La società ellenica, attiva in Italia dal 2014, ha annunciato la fornitura della sua nuova radio UltraLink-BX70 a un rilevante numero Wisp (Wireless Internet Service Provider) nel nostro Paese. L’annuncio arriva in occasione dell’anniversario della decisione da parte delle autorità locali di consentire l’uso di tale spettro.

Dal momento che le autorità italiane hanno deciso di autorizzare l’uso della modulazione Tdd nello spettro E-Band, i Wisp e gli operatori italiani hanno ricercato nuove tecnologie e soluzioni che potessero aumentare la fornitura di capacità (Gigabit) per gli abbonati business in tutta Italia. Con un Tco decisamente inferiore, i Wisp possono godere dei benefici di capacità più grandi che possono essere forniti con la moderna tecnologia in E-Band.

“Il nostro sistema radio all-outdoor Point-to-Point E-Band ha soddisfatto la loro necessità di prestazioni comparabili alla fibra ottica, ma a un prezzo che meglio supporta i modelli di business di questo segmento di mercato- spiega Intracom Telecom – I Wisp stanno sfruttando le funzionalità avanzate della soluzione E-Band, la sua modalità Tdd e la vasta gamma di servizi di rete Ethernet, soddisfacendo l’elevata richiesta di capacità degli abbonati e riducendo significativamente i loro costi (OpEx) per lo spettro E-Band”.

Offrendo servizi affidabili ad alta connettività fino a 1,6 Gbit/s di capacità aggregata e operando nella parte 71-76 GHz dello spettro E-Band, UltraLink-BX70 è progettato per soddisfare pienamente la domanda del mercato per una Gigabit society dove la fibra non è disponibile, mentre la sua struttura ottimizzata in termini di costo, ben si adatta per applicazioni sensibili ai costi.

Intracom Telecom, operativa sul mercato italiano dal 2014, dal 2018 ha stabilito la sua sede locale a Monza, vicino Milano. La società vanta 3 centri di ricerca e sviluppo, uno dei quali in Italia, e che le strutture produttive per tutti i suoi prodotti sono di proprietà.

