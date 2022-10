Inwit, al vertice Oscar Cicchetti e Diego Galli

Il consiglio d’amministrazione di Inwit ha nominato i nuovi vertici societari: si tratta di Oscar Cicchetti, che assume la carica di Presidente del Cda e a cui sono stati attribuiti la rappresentanza legale e le relazioni istituzionali, nonché la gestione del rapporto per conto del Consiglio con il responsabile della funzione Audit, e di Diego Galli, nominato direttore generale. A quest’ultimo sono stati attribuiti i poteri relativi al governo complessivo dell’azienda e alla gestione ordinaria nelle sue diverse esplicazioni, “fermo restando – si legge in una nota della tower company – i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione per legge o Statuto”.

Alla prossima riunione, che sarà convocata a stretto giro, il Consiglio di Amministrazione ha rimandato la costituzione dei Comitati endoconsiliari e la nomina del dirigente preposto.

“È con piacere che accolgo la nomina del Cda e sono lieto di mettere a disposizione di Inwit la mia esperienza per consentire di sfruttare le opportunità di un settore in continua evoluzione – afferma Oscar Cicchetti – La nostra azienda è pronta ad affrontare le sfide tecnologiche e sociali, anticipando e assecondando i cambiamenti che ci troviamo davanti”.

“Ringrazio il Cda della fiducia e accolgo con entusiasmo la sfida di guidare la TowerCo leader di mercato nel suo percorso di crescita – affermma Diego Galli – a servizio dei clienti e dello sviluppo delle infrastrutture digitali”.

La discussione sui nuovi vertici societari della tower company era stata avviata già nella prima riunione del nuovo board, che si era svolta il 5 ottobre e durante la quale era stato deciso il nuovo assetto organizzativo apicale, costituito da un presidente e da un direttore generale, rimandando alla riunione di oggi le nomine e le deleghe.

La scelta è stata dunque quella di non nominare subito il successorre di Giovanni Ferigo, che ha lasciato la carica di Ad, ma di garantire in ogni caso un assetto solido ed equilibrato dell’azienda.

Il nuovo consiglio d’amministrazione

Il nuovo cda è composto, da Pietro Angelo Guindani, Sonia Hernandez, Antonio Corda e Christine Landrevot per Central Tower Holding Company. Per Daphne (Ardian) Oscar Cicchetti, Rosario Mazza, Stefania Bariatti, e Quentin Le Cloarec. Per Priviledge Amber Event Europe ci sono Secondina Giulia Ravera, Laura Cavatorta e Francesco Valsecchi. Su 11 consiglieri, 6 sono indipendenti.

