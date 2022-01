Italtel firma la nuova rete core di Plusnet: focus sulla digital transformation

Arricchire il proprio portafoglio di servizi, adattandosi alle esigenze di comunicazione e digitalizzazione delle imprese e dei clienti corporate per Internet, telefonia, soluzioni di rete aziendale anche cloud-based, e fornire servizi gestiti e di rete a operatori voce, utilities pubbliche e autorità locali. Sono le esigenze che hanno portato il provider di Tlc tedesco Plusnet a rinnovare la propria rete core per gli oltre 25mila clienti business, mettendo nel contempo a loro disposizione nuove soluzioni e servizi per la trasformazione digitale.

A firmare questo rinnovamento è Italtel, che ha sostituito parte della tecnologia esistente e trasformato l’infrastruttura. La soluzione, spiega un comuncato, si basa su tecnologia sviluppata nei laboratori Italtel e installata nella rete Plusnet nei siti di Colonia e Francoforte: per semplificare l’implementazione di nuovi servizi e policy, ridurre in modo significativo le OpEx e avere elevata scalabilità, è stato utilizzato il Centralized Routing & Policy Engine i-RPS di Italtel, che adotta un database centralizzato di policy e routing. Per consentire alle connessioni maggiore sicurezza, controllo dei costi e alta qualità del servizio (QoS) è stato utilizzato il Session Border Controller NetMatch.

“Italtel ha svolto un ruolo importante nel successo del nostro piano per la continua trasformazione della nostra rete e la fornitura di nuovi servizi ai nostri clienti – spiega Bernhard Gottschlich, project manager di Plusnet – Italtel si è dimostrato un partner affidabile supportandoci nell’elemento centrale della nostra rete con adattamenti particolari come la domanda di interconnessioni versatili all’interno di scenari eterogenei in un contesto nazionale e internazionale”.

“Oggi Italtel è focalizzata nella realizzazione di soluzioni e servizi che permettano di migliorare la competitività e il posizionamento dei nostri clienti, con grande attenzione alla sostenibilità – aggiunge Massimo Salvietti, country manager di Italtel Germany – Questo progetto per Plusnet conferma il nostro intento di essere partner dei nostri clienti per l’inovazione delle loro infrastrutture e la trasformazione digitale del loro business”.

