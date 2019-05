Jeffrey Hedberg “battezza” The Voice of Business

Jeffrey Hedberg inaugura “The Voice of Business“. Il ceo di Wind Tre ha spiegato come i leader aziendali debbano diventare influenti e rilevanti al fine di stimolare la crescita economica.



L’intervento battezza il nuovo canale web in lingua inglese del sito all news di Mediaset TgCom24, dedicato a interventi di thought leader statunitensi, italiani e europei.

Presidenti, ceo, top manager, rettori e capi di Ngo condivideranno il loro pensiero su The Voice of Business fornendo dati, opinioni, news sullo scenario sociale e economico italiano e europeo e sulle opportunità di investimento per gli operatori internazionali.

The Voice of Business è un progetto lanciato da Italian Business & Investment Initiative, la piattaforma di comunicazione e relazione permanente tra Italia e Stati Uniti d’America fondata nel 2011 da Fernando Napolitano.

“L’Italia – spiega Napolitano – è la 38ma destinazione degli investimenti Usa. Le Pmi del nostro Paese, in particolare, hanno bisogno di capitali e competenze per fare scala e competere sui mercati internazionali. Per consentire alle imprese pubbliche e private italiane di fornire un’informazione corretta, completa e continuativa che possa contribuire a creare un contesto di fiducia duraturo verso la nostra economia, abbiamo istituito una piattaforma modulare e scalabile, ormai consolidata. Il fine – conclude Napolitano- è dunque quello di portare il mondo del business italiano a essere più loquace e meglio ascoltato, più presente negli Stati Uniti e con maggiore continuità”.

