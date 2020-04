“Le reti siano servizio essenziale”: appello dei provider Ict mondiali

Visto quanto è cruciale oggi assicurare comunicazioni stabili affinché le società continuino a funzionare anche durante l’epidemia di Covid-19, “chiediamo ai governi di designare l’infrastruttura Ict, la fornitura di servizi Ict e i servizi provider di infrastruttura critica come servizio essenziale”, si legge nel documento. “Nei paesi in cui è già così si è prodotto un chiaro beneficio nell’operatività che permette la continuità del servizio e al tempo stesso la sicurezza dei nostri colleghi. Auspichiamo che il riconoscimento dello status di servizio essenziale sia replicato in tutte le giurisdizioni”. Con la designazione di servizio essenziale, infatti, i fornitori di infrastruttura Ict possono continuare a mandare squadre operative sul campo per la manutenzione e verifica dell’infrastruttura, assicurare la resilienza delle reti, del cloud e delle applicazioni di fronte all’aumento della domanda di capacità e garantire i canali di customer care per servire sia il welfare pubblico sia l’economia, spiega l’ITW Global Leaders’ Forum. Il gruppo si dice pronto a collaborare come “una sola industria” nel portare servizi digitali critici e assicurare di poter “tenere il mondo connesso” sempre e per tutte le tipologie di servizio. Più capacità in arrivo

Gli operatori riuniti nell’ITW Global Leaders’ Forum si sono impegnati intanto a condividere best practice per assicurare l’interoperatività globale, a sostenere i governi, l’Itu e le associazioni internazionali impegnate a garantire la resileinza delle infrastrutture di comunicazione anche nell’attuale picco di domanda, a mettere in comune risorse operative sul campo per agevolare la continuità del servizio e ad implementare ulteriore capacità se necessaria.