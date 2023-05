Le telco nel guado, sarà davvero possibile superare la crisi?

I nodi sono venuti al pettine. E non c’è da sorprendersi. Dalle colonne di CorCom abbiamo più volte evidenziato i pesanti rischi alle porte: margini sempre più risicati, guerre dei prezzi, scarsa visione industriale da parte della politica. Le telco si trovano davanti a un bivio pericoloso: chi sopravviverà alla crisi? Il consolidamento è necessario? per sostenere gli ingenti investimenti nelle nuove reti bisognerà obbligare le big tech a mettere sul piatto risorse? La doppia transizione digital & green può rappresentare la chiave di volta? E, soprattutto, quale deve essere il ruolo del Governo in questa delicata partita?

Il 15 giugno Telco per l’Italia

Queste le domande che metteremo sul tavolo della prossima edizione di Telco per l’Italia, in programma a Roma il 15 giugno (CLICCA QUI PER AGENDA E ISCRIZIONE). A dibattito i rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali e delle forze politiche, le associazioni, i sindacati, ma soprattutto i protagonisti del mercato: telco, over the top e le aziende della filiera Ict.

Saranno con noi (agenda work in progress)

Franco Accordino, Head of Unit “Investment in High-Capacity Networks” Commissione Europea

Alessio Butti, Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica

Massimiliano Capitanio, commissario Agcom

Andrea Dara, Deputato Lega e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Salvatore Deidda, Deputato Fratelli d’Italia e Presidente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Laura Di Raimondo, Direttore generale Asstel

Alessandro Faraoni, Segretario generale Fistel Cisl

Maurizio Gasparri, Senatore Forza Italia e Vice Presidente del Senato

Alessandro Gropelli, Vice Direttore generale Etno

Antonino Iaria, Deputato Movimento 5 Stelle e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Roberto Morassut, Deputato Partito Democratico e Vice Presidente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Giulia Pastorella, Deputata Azione e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera

Luigi Piergiovanni, Presidente del Gruppo Tlc Anie

Andrea Rangone, Presidente Digital360

Salvo Ugliarolo, Segretario generale Uilcom

