L’iPhone 15 si surriscalda: a una settimana dal debutto le prime grane

C’è un nuovo problema con gli iPhone di Apple – un bug software può causare un eccessivo riscaldamento nell’ultimo modello, iPhone 15, appena rilasciato.

La casa di Cupertino ha assicurato che pubblicherà a breve un aggiornamento software che risolverà l’errore tecnico, dovuto a una combinazione di un bug in iOs 17, un bug nelle app e un periodo di set-up temporaneo.

“Abbiamo identificato alcune condizioni che possono far sì che l’iPhone diventi più caldo del previsto”, ha dichiarato un portavoce di Apple alla testata Cnbc. “Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi durante i primi giorni dopo la configurazione o il ripristino del dispositivo a causa dell’aumento dell’attività in background. Abbiamo anche trovato un bug in iOs 17 che sta influenzando alcuni utenti e sarà risolto in un aggiornamento software. Un altro problema riguarda alcuni aggiornamenti recenti alle app di terze parti che stanno causando il sovraccarico del sistema. Stiamo lavorando con questi sviluppatori di app su correzioni che sono in fase di implementazione”.

iPhone 15 si surriscalda per un bug

Dopo che Apple ha rilasciato i nuovi modelli di iPhone 15 all’inizio di settembre, le lamentele degli utenti sui forum di Apple, Reddit e sui social media suggeriscono che tutti e quattro i modelli rilasciati possono surriscaldarsi durante l’uso. Alcuni utenti hanno segnalato di non riuscire a tenere il device in mano. I nuovi modelli di fascia alta di Apple, l’iPhone 15 Pro da 999 dollari e l’iPhone 15 Pro Max da 1.199 dollari, hanno un involucro in titanio ridisegnato con un telaio in alluminio per renderli più facili da riparare. Il problema con il surriscaldamento non è però legato al design del telaio in titanio, ha detto Apple, bensì a dei bug con app specifiche e un bug in iOS che può essere risolto con gli aggiornamenti software. Apple ha assicurato chel’aggiornamento di iOS 17 per affrontare il problema non ridurrà le prestazioni dei dispositivi. Sul sito web di Apple si legge che gli utenti potrebbero notare che i telefoni diventano caldi quando sono configurati da un backup, quando si caricano in modalità wireless, utilizzano app o giochi ricchi di grafica o lo streaming di video di alta qualità. Apple dice che è normale che i dispositivi siano caldi quando vengono utilizzati pesantemente, e se gli iPhone non mostrano un avviso di temperatura, sono sicuri da usare.

Tempi di consegna record

Finora, gli analisti segnalano che le vendite dei nuovi iPhone stanno andando bene, anche con lunghe code davanti ai negozi. I tempi di spedizione sono molto lunghi: “È interessante notare che i tempi di consegna per iPhone 15, 15 Pro Max, 15 Plus sono più elevati rispetto ai loro predecessori (ad esempio, iPhone serie 14), e il 15 Pro Max vanta il tempo di consegna più alto che abbiamo visto storicamente in tutti le unità di stoccaggio (Sku) da quando abbiamo monitorato i dati sui tempi di consegna”, hanno scritto gli analisti di JPMorgan in una nota la scorsa settimana.

WHITEPAPER Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale: tutti i vantaggi per Energy e Telco Realtà virtuale Telco

Tuttavia l’analista esperto della supply chain di Apple, Ming-Chi Kuo, ha scritto la scorsa settimana in un post sul suo blog che il problema di surriscaldamento dell’iPhone 15 potrebbe danneggiare le vendite.

Risolti in Francia i problemi di emissioni di iPhone 12

Sembrano intanto risolti i problemi di Apple sul mercato francese con iPhone 12 e il superamento dei limiti di emissioni rilevato dal regolatore nazionale delle telecomunicazioni Anfr. La Mela ha ottenuto il via libera dalle autorità di regolamentazione alle modifiche al software dell’iPhone 12 che erano state giudicate necessarie a causa delle radiazioni elettromagnetiche.

Le modifiche al software correggeranno la violazione e il divieto temporaneo di commercializzazione sull’iPhone 12 potrà essere revocato, ha annunciato l’Anfr. Apple ora deve rendere disponibile l’aggiornamento a tutti gli utenti di iPhone 12 in Francia.

Circa due settimane fa l’agenzia francese aveva ordinato il ritiro dei dispositivi dalla vendita. Se Apple non avesse corretto i valori “il più rapidamente possibile” con un aggiornamento, i telefoni già in circolazione in Francia avrebbero dovuto essere richiamati. L’Anfr ha testato 141 telefoni in laboratorio per determinare la quantità di radiazioni elettromagnetiche assorbite dal corpo durante il funzionamento del telefono. È stato riscontrato che l’iPhone 12 ha superato il limite per il contatto diretto con il corpo, ad esempio in mano o in tasca. Invece dei 4 watt massimi consentiti per chilogrammo, era di 5,74 watt per chilogrammo.

Apple ha attribuito il livello di radiazione al protocollo di test specifico del regolatore. Ma la società ha affermato che l’aggiornamento apportato all’apparecchio ora tiene conto di questo metodo di test e non ha sollevato alcun problema di sicurezza. L‘iPhone 12, lanciato nel 2020, soddisfa gli standard globali sulle radiazioni, ha osservato l’azienda.

@RIPRODUZIONE RISERVATA