Migliora la velocità delle reti mobili, Bologna al top

Migliorano le prestazioni delle reti mobili in Italia. A dirlo il resoconto del progetto della campagna 2019 Misura Internet Mobile, svolta da agosto ad ottobre dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in 45 città italiane.

Considerando le misure statiche, il valore medio della velocità in download risulta, rispetto allo scorso anno, di oltre 66 Mbps, con un aumento del 111%, mentre la velocità in upload risulta di maggiore di 29 Mbps, il 45% in più dell’ultimo anno. Considerando le misure dinamiche, il valore medio della velocità in download risulta di oltre 50 Mbps, con un aumento di più del 89%, mentre la velocità in upload è di circa 26 Mbps, il 36% in più dell’ultimo anno.

Tra le città dove sono state registrate le migliori prestazioni nelle misure statiche, si segnalano in particolare Bologna (102 Mbps in download e 36 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 156% e del 56%), Verona (81 Mbps in download e 33 Mbps in upload, con un aumento del 104% e del 47%), Milano (circa 79 Mbps in download e 34 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 144% e di quasi il 53%) e Bari (70 Mbps in download e 28 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 107% e del 31%).

