Nobel Economia 2020 a Milgrom e Wilson, i “teorici” delle aste per le frequenze Tlc

È stato assegnato a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson il Nobel per l’Economia 2020 “per i loro studi sulla teoria delle aste e l’invenzione di nuovi formati di asta”. Assegnato dalla Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, il riconoscimento – del valore di 1,4 milioni di dollari – premia gli studi dei meccanismi di funzionamento delle aste per la vendita di beni e servizi che non seguono le tradizionali logiche economiche, come appunto le frequenze destinate alle telecomunicazioni.

Milgrom e Wilson hanno progettato il protocollo d’asta utilizzato dalla Fcc, la Federal Communications Commission americana per determinare l’assegnazione delle le frequenze wireless. Milgrom ha anche guidato il team che ha progettato l’asta incentivi 2016-17, un’asta bilaterale per riallocare le frequenze radio-Tv agli usi della banda larga wireless.

Chi è Paul Robert Milgrom

Paul Robert Milgrom (nato il 20 aprile 1948) è un economista americano. È Professore di Scienze alla Stanford University dal 1987. Milgrom è un esperto di teorie dei giochi, delle aste e strategie di prezzo. È il co-creatore del teorema di non commercio con Nancy Stokey. È co-fondatore di diverse società, la più recente Auctionomics, che fornisce software e servizi che creano mercati efficienti per aste e scambi commerciali complessi.

Chi è Robert Butler “Bob” Wilson

Robert Butler “Bob” Wilson, Jr. (nato il 16 maggio 1937) è un economista americano e Distinguished Professor of Management alla Stanford University. Wilson è noto per i suoi contributi alla scienza gestionale e all’economia aziendale. La sua tesi di dottorato ha introdotto la programmazione quadratica sequenziale, che è diventata un metodo leader per la programmazione non lineare. Con altri economisti matematici alla Stanford Business School, ha contribuito a riformulare l’economia dell’organizzazione industriale e la teoria dell’organizzazione utilizzando la teoria dei giochi non cooperativa. La sua ricerca sui prezzi non lineari ha influenzato le politiche per le grandi aziende, in particolare nel settore energetico.

