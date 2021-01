Offerte di Natale: tariffe tlc in discesa del 24% durante le feste - CorCom

E’ stato un Natale di offerte quello che ha caratterizzato il mondo delle tariffe Tlc: le offerte lanciate dagli operatori nel mese di dicembre infatti hanno fatto registrare canoni medi più bassi del 24% rispetto al resto dell’anno a parità di servizi, mentre i pacchetti “all inclusive” hanno puntato su un aumento del traffico dati proposto, che in media è cresciuto del 23%. Sono i dati che provengono dalle rilevazioni di SosTariffe.it, che si basano sul confronto tra le principali proposte dei provider Telco attivi in Italia a dicembre 2020 e le offerte proposte durante il periodo natalizio.

Nelle promozioni per la telefonia mobile uscite a dicembre, il costo medio mensile è pari a 10,81 euro, per offerte che sono per la maggior perte “all inclusive”, e che comprendono quindi in un unico pacchetto i minuti mensili di conversazione, gli sms e i per il traffico dati da smartphone, che sono in media 52,55 ogni mese, mentre Giga i minuti e gli Sms previsti ammontano rispettivamente a 2.426 e 1.450.

Il costo scende se si prendono in considerazione esclusivamente le offerte di Natale, dove il costo mensile medio arriva a 8,26 euro con un ammontare più alto di messaggi e giga, con questi ultimi che crescono del 2,64% per un totale medio di 64,44. I minuti di conversazione aumentano invece del 19,6%, arrivando a 2.889, e gli Sms inclusi registrano un +49,77% toccando quota 2.172.

