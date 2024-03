Open Fiber, bonus mamme da 1.000 euro. Chirichilli: “Sosteniamo le nostre migliori professionalità”

Una donna su cinque lascia il lavoro dopo la nascita di un figlio. A dirlo sono i dati di un recente report Inapp-Plus secondo cui per le madri-lavoratrici tornare a lavoro non è una scelta così facile: a pesare soprattutto le difficoltà di conciliazione famiglia-lavoro e anche l’aumento delle spese, ad esempio, per nidi o baby sitter.

In questo contesto, le imprese si stanno attivando per facilitare il rientro delle donne a lavoro dopo una gravidanza, sostenendole anche nelle nuove incombenze economiche da affrontare.

Il bonus mamme di Open Fiber

Open Fiber ha lanciato un bonus destinato alle neo-mamme che rientrano in azienda dopo il periodo di maternità: si tratta di mille euro in fringe benefit, erogati tramite la piattaforma di welfare aziendale a tutte le lavoratrici che tornano in attività nel 2024 o 2025.

“In Open Fiber pensiamo davvero alle persone, in particolare alle nostre giovani e brillanti donne, a cui abbiamo dedicato un pensiero speciale e concreto – spiega Romina Chirichilli, Direttore Personale, Organizzazione e Servizi di Open Fiber – Il bonus di mille euro potrà contribuire al superamento del gender gap, supportando le nostre migliori professionalità femminili”.

Le iniziative sulla genitorialità di Open Fiber

L’iniziativa fa parte di un programma più ampio con cui la wholesale company sostiene la genitorialità, favorendo la conciliazione delle esigenze, lavorative e personali, dei dipendenti. A partire dal progetto Back to school che garantisce ai dipendenti permessi retribuiti in occasione del primo giorno di scuola e cinque giornate aggiuntive di smart working per facilitare il rientro in classe dei figli.

Il Kit Genitorialità è un kit regalo contenente prodotti per i primi mesi di vita dei figli dei dipendenti e delle dipendenti. Per i figli è invece pensato l’Open Kidsmas Day, l’evento natalizio con giochi e concerti live.

Previsti anche i Colloqui Genitorialità: si tratta di un canale diretto per i papà di Open Fiber per supportarli nella richiesta di congedi e permessi e di sensibilizzazione per la paternità.

L’Employee Assistance Program (Eap) è il servizio gratuito, anonimo e attivo h 24 e sette giorni su sette, di supporto psicologico, legale, fiscale e socioassistenziale ai dipendenti e alle loro famiglie.

Riflettori anche sullo sport e il benessere fisico. Open Fiber ha attivato Fitprime Biz, la piattaforma virtuale multicanale che offre servizi di allenamenti in oltre 2000 centri sul territorio nazionale, allenamenti on-demand e servizi di nutrizione a prezzi scontati per i dipendenti e le loro famiglie.

