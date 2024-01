Open Fiber, Grassi è il nuovo Chief Technology. Esce di scena Bertinetti

Nicola Grassi è il nuovo Chief Technology di Open Fiber. È quanto risulta a CorCom. Grassi prende il posto di Guido Bertinetti che esce dall’azienda dove ricopriva il ruolo di Chief Network and Operations.

Chi è Nicola Grassi

Studi in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, nel 1990 Grassi ha conseguito un Master in Information Technology presso il Cefriel di Milano. Dal 1991 al 1998 è nelle Operations di Italcable, poi confluita nella Direzione Servizi Internazionali di Telecom Italia. Poi è la volta di Infostrada, dove assume la direzione dell’Ingegneria di eete. A seguito della fusione con Wind, dal 2001 incarichi di crescente responsabilità in ambito tecnologico. Dal 2006 fino al 2012 è Direttore dello Sviluppo di Rete e passa quindi a dirigere la Direzione Information Technology, per poi assumere la responsabilità di Ctio fino al 2015, divenendo anche membro del Board della società delle torri Galata (ora Cellnex). Dopo una esperienza consulenziale presso Accenture, nel 2017 entra in Ericsson dove diventa Responsabile dell’area Digital Services per l’Italia e la Regione sud est mediterranea. A luglio 2021 in Tim assume il ruolo di Chief Technology & Operation Officer dopo la responsabilità del procurement. Ha lasciato Tim a seguito dell’uscita di scena dell’allora Ad Luigi Gubitosi.

