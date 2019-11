Dossier Tim-Open Fiber, il 19 novembre la deadline per i fondi

Sono attese entro il 19 novembre, quindi tra una settimana esatta, le offerte non vincolanti dei fondi di investimento infrastrutturali su Open Fiber: interessati all’operazione – secondo la ricostruzione del Sole24ore – sono in tutto una decina di realtà internazionali, tra i quali come unica società italiane c’è F2i, mentre tra gli altri nomi ci sono sono Ardian, Macquarie, Brooksfield e Antin, fondi sovrani come Adia (Abu Dhabi), Gic (Singapore) e China investment corp, ma anche fondi pensione come Psp e The Canada pension plan investment board. A lavorare sull’operazione in qualità di advisor ci sono al momento Vitale e Rotschild per Tim, Credit Suisse per Cdp, Mediobanca per Enel e JpMorgan per Open Fiber.

Dopo la prima fase delle proposte non vincolanti e la selezione di quelle più interessanti, il passaggio successivo sarà quello della presentazione delle offerte vincolanti, per le quali non si esclude che alcuni dei partecipanti possano unire gli sforzi consorziandosi. Una volta individuati gli investitori saranno Telecom, Cdp e i nuovi entrati a mettere a punto il piano per la creazione della rete unica Tim-Open Fiber, mentre Enel sembra destinata a defilarsi portando a casa il ricavato della cessione della propria quota nella società. Ma lo scenario potrà considerarsi plausibile soltanto una volta che saranno diradati tutti i dubbi che l’operazione potrebbe sollevare sul piano della concorrenza, superando l’esame e gli eventuali rilievi dell’autorità antitrust.

Se questo è il “quadro”, non è però ancora chiaro come il piano sarà messo a terra nei dettagli: tra le prospettive più accreditate c’è al momento quella che sul tavolo ci sia la trattativa per la cessione del 100% di Open Fiber, che potrebbe essere interamente acquisita dai fondi, i quali andrebbero in un secondo momento a trattare sull’integrazione con la rete Tim. Un ruolo cruciale potrà essere giocato da Cassa Depositi e Prestiti, che al momento detiene il 50% di Open Fiber, e che con il ricavato dell’operazione potrebbe rafforzare la propria posizione in Tim.

