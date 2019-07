Opensignal Award, a Tim il riconoscimento per la migliore user experience

La rete mobile di Tim si aggiudica il premio “Opensignal Awards” per la migliore user experience in velocità di download e upload, qualità streaming video e latenza, certificati dall’ultimo report “Italia: Mobile Network Experience” di Opensignal. A consegnare il premio all’amministratore delegato Luigi Gubitosi, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Miano, è stato il ceo di Opensignal Brendan Gill.

Opensignal è una società internazionale e indipendente di analisi e misurazione della user experience delle reti mobili, ha premiato Tim per aver raggiunto in Italia nel 1° trimestre 2019 i risultati più elevati sul mercato in relazione nelle categorie “Download Speed ​​Experience”, “Video Experience”, “Upload Speed Experience” e “Latency Experience”, ovvero la misurazione del tempo di risposta rispetto ad una richiesta effettuata sulla rete Internet.

“Con la consegna di questo prestigioso riconoscimento – si legge in una nota dell’operatore – Tim rinnova il suo impegno volto ad offrire agli italiani velocità di connessione elevate insieme ad una user experience d’eccellenza per accompagnare il Paese nella trasformazione digitale”.

