Per Tim maxi rimborso da 1 miliardo, ma Palazzo Chigi non ci sta

Un miliardo di euro. È quanto dovrà pagare lo Stato italiano a Tim: la Corte d’Appello di Roma ha chiuso in favore del Gruppo un contenzioso durato 25 anni relativo alla restituzione del canone concessorio preteso per il 1998, l’anno successivo alla liberalizzazione del settore, e richiesto in restituzione dalla telco.

Come è stata calcolata la somma

La somma dovuta è pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di euro, più la rivalutazione e gli interessi maturati per un totale pari a circa 1 miliardo di euro. La sentenza è immediatamente esecutiva e Tim avvierà da subito le procedure per il recupero dell’importo in questione.

L’intervento della Corte di Giustizia Ue

Sulla vicenda è intervenuta in più occasioni la Corte di Giustizia dell’Unione Europea segnalando il contrasto tra la direttiva sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e le norme nazionali che avevano prorogato per il 1998 l’obbligo di pagamento del canone a carico dei concessionari di settore. In particolare, nel 2020 la magistratura europea ha stabilito che il sistema normativo comunitario non consentiva a una normativa nazionale di prorogare per l’esercizio 1998 l’obbligo imposto a un’impresa di telecomunicazioni, precedentemente concessionaria (come Tim), di versare un canone calcolato in funzione del fatturato, ma permetteva soltanto la richiesta di pagamento dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all’attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali.

Governo pronto al ricorso in Cassazione

Il governo farà ricorso in Cassazione. In una nota Palazzo Chigi fa sapere che “la presidenza del Consiglio dei ministri, appresa la notizia della sentenza di condanna della Corte d’appello civile di Roma a risarcire in favore del Gruppo Tim la somma di circa 528 milioni di euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, comunica che proporrà ricorso per Cassazione e chiederà la sospensione degli effetti esecutivi della pronuncia”.

Entra nel vivo il dossier Starlink

Intanto entra nel vivo il dossier Starlink. E arriva l’assist di Salvini a Musk. “Musk è persona affascinante. Perché è arrivato prima di altri, mettendosi in gioco e facendocela. Non entro nel merito del caso Tim, ma da ministro delle Infrastrutture mi farebbe molto comodo avere Starlink nelle aree attualmente sconnesse. Avere uno come Musk che investe in Italia è importante. E per l’Italia è un bel momento”, ha detto il ministro dei trasporti e Infrastrutture, in una intervista a Libero. Nei giorni scorsi è scoppiato il caso Starlink-Tim: oggetto la tutela di dati sensibili richiesta dalla telco da una parte e la diffusione della tecnologia satellitare della società del patron di Tesla che fa capo a Space X dall’altra parte.

E Italia Viva chiede l’intervento del ministro delle Imprese, Adolfo Urso. “La situazione attuale tra Starlink e Telecom Italia evidenzia una preoccupante mancanza di leadership e capacità di mediazione da parte del Ministro delle Imprese, Adolfo Urso – dice Naike Gruppioni, deputata di Italia Viva – Il mancato accordo tra Starlink e Tim minaccia di lasciare l’Italia indietro nell’evoluzione digitale globale. Il fallimento della trattativa non mette solo a rischio il potenziale di espansione di servizi Internet ad alta velocità per famiglie, aziende e proprietari di imbarcazioni, ma solleva anche dubbi sulla capacità dell’Italia di attrarre investimenti tecnologici strategici”.

“Il rifiuto di Tim di condividere informazioni vitali per il coordinamento delle frequenze appare come un pretesto per sostenere interessi consolidati a discapito dell’innovazione. E’ per questo necessario, da parte di Urso, un intervento decisivo e non una mediazione fallimentare che lascia irrisolti nodi critici per il futuro digitale del nostro Paese. L’annuncio di Starlink di considerare un ridimensionamento degli investimenti in Italia e di dirottarli verso altre regioni evidenzia l’urgenza e la gravità della situazione”, conclude.

