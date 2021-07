Piano Bul, raggiunti 2.142 Comuni. Resta il nodo dei permessi - CorCom

Infratel verifica le varie fasi di realizzazione dei lavori fino a quella del collaudo in campo. All’esito positivo del collaudo Open Fiber può avviare la commercializzazione dei servizi. Alla data attuale e fino al 30 giugno 2021, in coerenza con lo stato di emergenza e a quanto previsto dal decreto “Cura Italia” ed al fine di fornire ai cittadini i servizi a banda ultralarga tanto necessari in questo periodo di emergenza sanitaria, Infratel ha concesso ad Open Fiber di avviare i servizi anche in comuni privi di collaudo per i quali siano stati completati i lavori con l’emissione del relativo Cuir. I servizi di Open Fiber sono oggi disponibili in 2.142 comuni. In alcuni comuni sono disponibili solo servizi Fwa e a volte solo per una parte delle UI bianche presenti nel comune, mentre in altri sono disponibili sia i servizi Ftth che Fwa.

Alla data del 30 giugno sono stati attivati i servizi a 32.135 unità immobiliari. Sono invece complessivamente 132 gli Olo che hanno richiesto attivazioni ad Open Fiber.