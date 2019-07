Piazza Wifi Italia, online oltre 100 Comuni. Via al bando per la manutenzione

Sono oltre 100 i Comuni in cui è già attivo il servizio Piazza WiFi Italia, che ha come obiettivo quello di permettere ai cittadini di connettersi gratuitamente e in modo semplice, tramite l’app dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Il progetto, avviato a fine febbraio 2019, ha a disposizione 45 milioni di euro di nuovi finanziamenti, rispetto alla dotazione iniziale di 8 milioni stanziati per i Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Nell’ottica di procedere verso la completa attuazione del progetto, è stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale e sul sito Infratel il bando di gara per la fornitura, l’installazione e l’esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione della rete Piazza Wifi Italia sul territorio italiano.

“Piazza WiFi Italia è un progetto strategico fortemente voluto dal ministro Luigi Di Maio per sostenere lo sforzo di digitalizzazione del Paese attraverso la fornitura di connessioni libere e gratuite a partire dalle comunità più piccole – spiega il il Consigliere Giuridico per le Comunicazioni e l’Innovazione digitale del ministro Di Maio Marco Bellezza – Con la pubblicazione del bando di oggi diamo ulteriore impulso al progetto che ha già visto in pochi mesi 100 comuni collegati ed ha riscosso un grande interesse in tutto il Paese”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA