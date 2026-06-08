Con la chiusura dei piani del PNRR sulle reti, Infratel si prepara a una nuova fase: non più soltanto soggetto attuatore dei grandi interventi pubblici, ma partner tecnico stabile per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese. Pietro Piccinetti, amministratore delegato della società in house del Mimit, rivendica il completamento dei programmi finanziati dal Piano, il rafforzamento delle competenze interne e il ruolo strategico del SINFI come strumento nazionale per coordinare reti, territori e investimenti.
l'intervista
Piccinetti: “Target Pnrr centrati a giugno 2026. Infratel pronta a diventare regista delle reti”
Dalla chiusura dei grandi programmi pubblici alla gestione delle infrastrutture: l’Ad della società rivendica il completamento degli interventi del Piano nazionale e indica nel SINFI, nella manutenzione e nel supporto ai territori la nuova fase della società. “L’infrastruttura va gestita e controllata anche in ottica di sovranità”
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