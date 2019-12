Privacy e Agcom, il voto il 19 dicembre. Ma un emendamento rischia di mandare tutto all’aria

Camera e Senato hanno calendarizzato il voto per il rinnovo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Garante Privacy il 19 dicembre. Dopo il “pressing” del presidente Roberto Fico, che secondo quanto risulta a Corcom nelle scorse settimane si è molto speso affinché si arrivi alla nomina dei nuovi membri dopo le prorogatio già concesse – entrambe le Autorità hanno esaurito i propri mandati in estate – si è giunti dunque a una convocazione. Ma sempre secondo quanto risulta a Corcom potrebbe trattarsi di una convocazione solo formale e alle porte ci sarebbe un’ennesima proroga di 3 mesi. E il rinnovo potrebbe dunque slittare a marzo.

Il nodo Garante Privacy

Il nodo vero è rappresentato dal Garante Privacy, il cui presidente potrebbe diventare di default il candidato di centro destra Ignazio La Russa che ha presentato il proprio curriculum in riapertura di candidature. Secondo il regolamento fra i 4 componenti eletti da Camera e Senato eleggono al loro interno il presidente sulla base dell’anzianità. E nel caso di specie stando ai nomi che sono circolati e considerato che La Russa otterrebbe i voti di tutto il centro-destra (Forza Italia, Lega e Fdi) sarebbe lui il prossimo Garante Privacy.

L’emendamento last minute: Garante a 5 membri

La partita però non è chiusa. Sempre secondo quanto risulta a Corcom un emendamento a firma 5Stelle alla Legge di Bilancio punterebbe a portare a 5 i componenti dell’Authority, come l’Agcom. E sarebbe dunque il Parlamento a votare il presidente evitando la nomina di default del componente più anziano. L’approvazione dell’emendamento farebbe in automatico slittare il voto per il rifacimento delle regole. E di conseguenza sarebbe necessaria una nuova proroga. Non è da escludersi, ma è molto improbabile secondo quanto risulta a Corcom, che si voti solo per il rinnovo dell’Agcom. Dunque si profila per entrambe le Autorità il voto al 2020.

Fusione Garante Privacy e Agcom

E c’è di più: sempre secondo quanto risulta a Corcom l’emendamento mette nero su bianco la futura “fusione” di Agcom e Privacy: sarebbe quest’ultima a confluire con un “dipartimento” ad hoc nell’Autorità delle Comunicazioni.

