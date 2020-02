Radio digitale su smartphone, tutto rimandato a fine anno

I cellulari capaci di ricevere il Dab+, ovvero la radio digitale, saranno in vendita soltanto alla fine dell’anno. Lo hanno deciso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio approvando un emendamento a firma di Alessia Rotta (Pd), al dl Milleproroghe. Il provvedimento permette dunque ai produttori di cellulari di posticipare almeno fino al 21 dicembre 2020 l’adeguamento dei device che dovranno incorporare interfacce per le radio digitali.

“Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 – si legge nel testo – gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, a partire dal 31 dicembre 2021”.

Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni della filiera. “Il provvedimento, risolvendo un dubbio interpretativo molto critico – dice Anitec-Assinform – riporta certezza normativa agli operatori di mercato coinvolti e consente il corretto inquadramento nel contesto comunitario, senza ledere il principio dell’innovazione tecnologica che resta il principale motore di sviluppo per il nostro sistema economico”. Anitec-Assinform auspica inoltre che questa decisione apra la strada ad una rapida definizione degli altri aspetti correlati rimasti ancora oggi in sospeso, quale l’identificazione dei prodotti con funzione radio accessoria.

Sulla stessa scia l’Aires, l’associazione che riunisce retailer di elettrodomestici specializzati. “Da sempre sosteniamo l’innovazione e in particolare lo sviluppo del digitale – commenta il presidente Andrea Scozzoli – ma il dubbio interpretativo che si è creato in fase di conversione del decreto-legge “Sblocca cantieri”, di fatto creava una distonia tra le normative italiane e quelle Europee, con il rischio di penalizzare innanzitutto i consumatori e, poi, l’intera filiera distributiva dei prodotti tecnologici”.

“Questa proroga – spiega – permetterà quindi di risolvere il contrasto normativo che ha reso opache le disposizioni in materia di Dab. Siamo grati alla commissione che ha operato per fugare ogni incertezza nell’ottica di un coerente e organico contesto normativo a livello europeo”.

“Auspichiamo inoltre che questa decisione sia di stimolo per una definizione rapida anche dei temi ancora aperti in ordine alla definizione delle ‘funzioni accessorie di apparati multifunzionali’ e alla identificazione degli ‘apparecchi radio di valore modesto’ anch’essi indicate nel Codice Europeo delle Comunicazioni”, conclude.

Contro l’emendamento si era schierata Confindustria Radio e Tv: tratta di una scelta che va nella “direzione opposta agli impegni assunti del Governo per lo sviluppo della digitalizzazione, anche nel rispetto delle direttive e alle migliori e più convenienti pratiche europee”, scriveva l’associazione in una nota di qualche giorno fa.

