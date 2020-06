Rete unica Tlc, affondo di Bassanini: “Tim vuole il ritorno al monopolio””

Tim sulla rete unica “propone il ritorno al monopolio, e questo è impraticabile”. Lo afferma Franco Bassanini, presidente di Open Fiber, nel corso del suo intervento su DigitEconomy.24, report di Radiocor e Luiss Business School pubblicato sul

sito del Sole 24 Ore. Secondo Bassanini “la verità è che Gubitosi non vuole né la competizione infrastrutturale né l’infrastruttura unica. Quello che propone è il ritorno al monopolio, o al quasi monopolio dell’infrastruttura unica di

Tim, che rimarrebbe verticalmente integrata”.

Sul tema della rete unica Governo e Parlamento, prosegue Bassanini, “hanno

sempre sostenuto (in linea con le Autorità di regolazione) che l’infrastruttura unica deve essere non solo aperta a tutti i fornitori di servizi di tlc, ma anche terza e

neutrale, dunque effettivamente in grado di garantire a tuttipari condizioni; hanno inoltre spesso sottolineato che questa infrastruttura dovrebbe essere controllata almeno indirettamente dallo Stato”.

WHITEPAPER Wi-Fi o 5G per le imprese? Una guida spiega cosa (e come) scegliere Personal Computing Telco

A conti fatti, nell’attuale situazione italiana, l’infrastruttura unica, “neutrale e non

verticalmente integrata” è “la soluzione migliore. Ma l’ostacolo è rappresentato proprio dalla pretesa di Tim di tornare al monopolio. Se la posizione di Tim e dei suoi grandi azionisti stranieri non cambierà, non resterà che attrezzarsi al meglio alla competizione infrastrutturale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA