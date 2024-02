Retelit, Mimmo Zappi è il nuovo direttore commerciale

L’ex country manager di Colt Italia Mimmo Zappi è il nuovo Chief Commercial Officer di Retelit, il più grande polo Ict B2B nazionale. Una nomina, spiega il Gruppo in una nota, “che si si inserisce in un percorso di consolidamento sul mercato italiano e che si sviluppa attraverso crescita costante e investimenti in piattaforme tecnologiche, competenze e infrastrutture”. Negli ultimi anni il Gruppo Retelit ha accelerato il proprio potenziamento anche grazie ad acquisizioni, di cui la più recente, BT Enìa (uno dei principali operatori Ict dell’Emilia-Romagna).

“Sono onorato di entrare a far parte del Gruppo Retelit ed entusiasta di assumere un ruolo così strategico per l’ulteriore sviluppo di un player che, con i suoi 25 anni di storia, ha fatto di competenze, solidità, attenzione ai clienti e crescita continua i suoi pilastri – commenta Zappi -. Metterò al servizio dei team con cui lavorerò la mia esperienza, per contribuire allo sviluppo e alla capacità innovativa del Gruppo, facendo leva sugli elevati skills professionali, gli eccezionali asset infrastrutturali di proprietà, l’ascolto delle esigenze dei clienti e la velocità di esecuzione nel rispondere alle sfide innovative che il mercato ci propone. Ci impegneremo per offrire ai nostri clienti la migliore customer experience del settore, soluzioni flessibili, affidabili e sicure per supportarli nel loro percorso di trasformazione digitale e attenzione alla sostenibilità, nell’interesse del loro business, delle comunità locali e dell’intero pianeta”.

Chi è Mimmo Zappi

Nato a Roma, Laurea in Scienze Politiche, Mimmo Zappi proviene da Colt Technology Services dove dal 2001 ha ricoperto diverse posizioni per il segmento B2B, in Italia e all’estero, sui vari canali di vendita e molteplici settori industriali (Retail, Finance, Insurance, Government, Media, Technology, Automotive, Pharma, Gdo), diventando nel 2021 Vice President Sales per il mercato Enterprise a livello mondiale. Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore General di Colt Technology Services e posizioni manageriali come VP Strategy e Professional Services, VP Sales Media & Broadcasting. Prima di Colt, ha lavorato in Telecom Italia, Stet e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in ambito Sales e IT, sempre con un focus sul mercato telco B2B. È stato membro del Consiglio Generale di Asstel tra il 2014 e 2020 e consigliere del Consorzio Namex tra il 2016 ed il 2019.

