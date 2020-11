Retelit si rafforza in Asia: nuovi servizi da e per Hong Kong - CorCom

Retelit raffoza la propria gamma di servizi con il Far East e prosegue nella propria strategia di espansione internazionale ampiando il portafoglio dei servizi dal proprio point of presence di Hong Kong, collegata dall’infrastruttura del gruppo con sistemi cavo Aae-1, Tea4, Sjc e Apg. Attraverso il proprio punto di presenza nella città asiatica la società guidata da Federico Protto (nella foto) offrirà servizi di connettività Internet, Carrier Ethernet e Mpls ad alta velocità e bassissima latenza da e per Hong Kong, interamente gestiti su infrastrutture di proprietà del Gruppo.

I nuovi servizi si rivolgono alle aziende che impegnate nell’internazionalizzazione del proprio business che hanno bisogno di un collegamento con uno degli hub di telecomunicazioni più strategici dell’Asia con la garanzia di un controllo end to end.

Nello specifico il servizio Hong Kong Giga-Link Express di Retelit è una soluzione di connettività progettata per servire al meglio i fornitori di servizi e le istituzioni finanziarie che esigono un livello di qualità di prima classe per soddisfare le applicazioni globali mission-critical – si legge in una nota dell’azienda – Hong Kong Giga-Link Express offre infatti la più bassa latenza oggi misurabile tra la capitale asiatica e l’Europa, sia su Milano sia su Francoforte. La rotta da Hong Kong via Bari sul cavo sottomarino AAE-1 – conclude il comunicato – è ridondata attraverso un secondo sistema terrestre (TEA4) da Hong Kong a Francoforte.

