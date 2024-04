Reti virtualizzate e cloud native, come misurare i consumi energetici

Stimare in modo preciso e in tempo reale l’energia consumata delle reti virtuali e cloud native per consentire alle telco di elaborare strategie chiave e di accelerare la roadmap in termini di ecosostenibilità ambientale: questo l’obiettivo della guida “Green Future Networks: Metering in Virtualised Ran Infrastructure” (SCARICA QUI IL DOCUMENTO) messa a punto dalla Ngmn Alliance.

“Riunire l’industria per affrontare sfide condivise, sbloccare opportunità e fornire orientamenti cruciali è la missione principale della Ngmn”, sottolinea la ceo dell’Alleanza Anita Doehler. “Questa pubblicazione spinge ulteriormente la capacità dell’industria nell’implementare architetture disaggregate, virtualizzate e cloud native permettendo di gestire efficacemente il consumo energetico e l’impatto ambientale”.

Rivedere gli standard

Ngmn Alliance sottolinea la necessità di migliorare gli attuali livelli di stima del consumo energetico delle funzioni virtualizzate Vfn e di quelle cloud Cnf elaborati dal 3GPP per una misurazione più puntuale. Il rapporto offre diverse raccomandazioni alle organizzazioni di sviluppo degli standard. I modelli operativi influenzeranno la capacità degli operatori mobili di gestire la performance e il consumo energetico delle funzioni vRan. E secondo l’Alleanza i fornitori di servizi cloue e gli operatori dovrebbero sostituire le interfacce standardizzate (Fault, Configuration, Accounting, Performance e Security).

Le piattaforme più performanti

Ngmn evidenzia inoltre il potenziale dell’utilizzo di Redfish del Dmtf (Distributed Management Task Force) insieme a strumenti open-source come Kepler (Kubernetes-based Efficient Power Level Exporter) e Prometheus. Questa combinazione consentirebbe alle telco di eseguire stime in tempo reale e accurate a livello di rete della performance dell’infrastruttura IT e del consumo energetico.

Il parere delle telco

“Affrontare la sfida di gestire e minimizzare il consumo energetico è fondamentale nella nostra industria”, evidenzia Arash Ashouriha, Presidente del cda dell’Alleanza e senior vice president Technology di Deutsche Telekom. “Attraverso questa pubblicazione, vengono fornite raccomandazioni vitali per gli standard industriali”.

“La sostenibilità è una preoccupazione considerevole per gli operatori mobili e i loro clienti”, sottolinea Laurent Leboucher, Membro del cda della Ngmn Alliance e chief technology officer di Orange. “Una misurazione accurata del consumo energetico delle reti e delle emissioni di carbonio associate è essenziale”.

