Retn si affida a Retelit per migliorare la connettività sulla Milano-Marsiglia

Con quattro Continenti raggiunti, una rete capillare nell’area del Mediterraneo, in Italia e in Europa e consolidate competenze nella gestione di soluzioni di landing dei cavi sottomarini, Retelit può sostenere gli operatori internazionali e degli hyperscaler nella realizzazione di progetti telco che richiedono un’infrastruttura di proprietà solida, resiliente e con una ampia copertura nazionale e internazionale.

La scelta di Retn

Retn, provider globale dei servizi di rete, ha scelto lo “Spectrum Sharing” del Gruppo Retelit, un servizio pensato per fornire capacità trasmissive importanti e scalabili attraverso le infrastrutture fisiche di rete di Retelit. Lo Spectrum Sharing, infatti, offre una soluzione intermedia tra le tradizionali e poco flessibili opzioni di trasporto e le alternative più costose e più complesse basate su acquisizione di fibra spenta.

La partnership

Grazie a questa partnership, Retn espande la propria rete internazionale da Milano a Marsiglia su una route particolarmente interessante per i provider di servizi internazionali e per il traffico via cavi sottomarini.

Milko Ilari, Managing Director di Retn Italy e Head of Southern Europe di Retn ricorda che “la Milano – Marsiglia è una delle rotte più importanti per l’Italia e, nel corso degli ultimi tre anni, abbiamo registrato un massiccio aumento nella domanda da parte dei nostri clienti, dovuto al crescente traffico sulla rete. Con Retelit stiamo aprendo la strada per una connettività di rete più forte e affidabile, nel Nord Italia e non solo”.

La soluzione di Retelit

La soluzione tecnica di Spettro proposta da Retelit, che prevede la virtualizzazione del layer ottico e il suo disaccoppiamento dal layer elettrico di traffico, è pensata per gli operatori che hanno la necessità di avere tagli di capacità importanti e l’esigenza di mantenere il pieno controllo e monitoraggio del proprio asset infrastrutturale, garantendo a pieno l’esercizio operativo.

Scalabilità e qualità

“Abbiamo realizzato e cucito sulle esigenze di Retn, tra i principali provider di rete in Europa, una soluzione di trasporto che garantisce qualità e scalabilità – spiega Diego Teot, Head of Wholesale del Gruppo Retelit – L’accordo dimostra ancora una volta il posizionamento internazionale di Retelit, che viene scelta da operatori globali per la qualità delle sue soluzioni e l’altissimo livello di personalizzazione dei suoi servizi telco. Grazie agli aspetti tecnologici del nostro servizio, Retn potrà godere di notevoli vantaggi per i suoi futuri upgrade di capacità. La nostra soluzione, infatti, scalabile e flessibile, evolverà con le esigenze e le necessità del nostro cliente offrendogli un modello operativo più semplice in grado di supportare attività di espansione e crescita”.

