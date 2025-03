Rich Communication Services, in un anno balzo del 500%: Whatsapp supera gli sms

L’adozione dei Rich Communication Services (Rcs) ha registrato un incremento esponenziale nell’ultimo anno, con un aumento del 500% rispetto all’anno precedente. Questo è quanto emerge dal nuovo Messaging Trends Report pubblicato da Infobip, piattaforma globale di comunicazione cloud. Un fattore chiave di questa crescita è stato l’aggiornamento del sistema operativo iOS 18 da parte di Apple, avvenuto alla fine del 2024, che ha quintuplicato il traffico Rcs globale, con il Nord America che ha visto un’impennata di 14 volte.

Un mezzo “che cresce perché efficace”

Ivan Ostojić, Chief Business Officer di Infobip, sottolinea come “l’Rcs sta crescendo perché è efficace. L’esperienza di branding e di verifica riduce l’indecisione, mentre le immagini catturano l’attenzione e favoriscono il coinvolgimento. Nei test A/B, le rich card Rcs hanno registrato tassi di conversione fino al 70% superiori rispetto agli Mms. In modo ancora più significativo, l’Rcs ha determinato tassi di conversione da due a tre volte superiori, e talvolta anche dieci volte superiori, rispetto ai canali di marketing standard”.

WhatsApp sempre più centrale

Parallelamente, WhatsApp sta emergendo come un canale fondamentale per il marketing conversazionale, superando gli sms e le e-mail. Infobip ha rilevato un aumento del 41% dei brand che ora utilizzano WhatsApp per il marketing, grazie alle nuove funzionalità che permettono di effettuare acquisti senza problemi all’interno di un’unica chat. Anche altre piattaforme di chat come Telegram, Line e Viber stanno guadagnando terreno.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale svolge un ruolo sempre più centrale nel settore, con un’adozione crescente di chatbot e automazione basati sull’AI. Questi strumenti sono particolarmente diffusi nei settori finanziario e assicurativo, dove sicurezza e conformità sono essenziali. Le aziende utilizzano l’AI per offrire interazioni personalizzate, prevenire frodi e fornire assistenza clienti in tempo reale.

Con l’accelerazione dell’adozione di Rcs e l’impiego dell’AI nel trasformare le interazioni, “il 2025 sarà un anno cruciale per il conversational messaging,” afferma Ostojić. Le aziende si preparano a raffinare ulteriormente le loro strategie di customer engagement in questo contesto in rapida evoluzione.