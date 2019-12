Sfida Huawei per gli studenti di Brera: in ballo gli wallpaper d’autore

Neuroscienze per l’architettura, World Cities Culture Summit 2020 e architettura sostenibile. Sono i tre temi su cui si sfideranno gli studenti dell’Accademia di Brera, chiamati da Huawei a cimentarsi nella creazione di temi e wallpaper per i dispositivi del gruppo cinese.

Una sfida, spiega Huawei, “capace di coniugare design, tecnologia ed aspetti naturali, dando un contributo positivo alla comunità e migliorando la qualità della vita dei cittadini”.

La collaborazione con l’Accademia di Brera rappresenta un nuovo capitolo di Design It Possible, progetto pluriennale di Huawei creato con l’obiettivo di valorizzare e portare alla luce le idee e il talento degli utenti.

Huawei-Brera: wallpaper d’artista

Huawei ha incontrato gli allievi dell’Accademia per mostrargli come creare e caricare temi e wallpaper sulla propria piattaforma Huawei Themes. Gli studenti sono chiamati a interpretare le tre tematiche, selezionate dall’azienda e dalla scuola, che riflettano lo spirito e la sensibilità della città di Milano all’alba del 2020: dal tema neuroscienze, capace di rispondere ai bisogni delle persone, creando uno spazio empatico in grado di generare emozioni, al World Cities Culture Summit 2020 che vedrà Milano città-guida per tutti gli operatori della cultura, fino all’architettura sostenibile, in grado di coniugare design, tecnologia ed aspetti naturali.

Il progetto culminerà in uno stage curricolare in Huawei per l’artista “vincitore”.

Tutti gli studenti potranno iscriversi, creare il proprio profilo e caricare i temi realizzati sul sito Huawei Developer https://developer.huawei.com/consumer/en/huaweithemes.

Per partecipare serve saper utilizzare un programma di editing fotografico, avere competenze di design e utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione da Huawei per la creazione di temi. Il processo di creazione di un tema si articola in tre fasi: creazione del tema (sfondo, icone, ecc.), uso dello strumento per temi per unire tutte le risorse create in un pacchetto, caricamento del pacchetto sul Themes Store tramite Huawei Developer Alliance

@RIPRODUZIONE RISERVATA