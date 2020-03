Sirti annuncia 764 esuberi, sindacati: “Incontro urgente al Mise”

Sirti annuncia 764 esuberi. Lo rendono noto i sindacati. “L’azienda ha aperto le procedura di licenziamento per 764 lavoratrici e lavoratori, dopo soltanto un anno dall’accordo siglato al Ministero dello Sviluppo Economico che prevedeva l’utilizzo del contratto di solidarietà, la rinuncia ai licenziamenti e la tutela dei posti di lavoro – spiega Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore installazioni telefoniche – Per quanto ci riguarda non c’è nessuna disponibilità a parlare di ulteriori esuberi. È necessaria una convocazione urgente al Mise che affronti la questione di Sirti. Sono mesi che chiediamo di discutere della crisi del settore delle telecomunicazioni, che i lavoratori continuano a pagare”

Mercoledì 4 marzo è previsto l’incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. “In quell’occasione valuteremo insieme ai lavoratori le iniziative da intraprendere a fronte di questa gravissima azione da pare di Sirti”, conclude la sindacalista.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Fim Cisl. “Il settore delle installazioni telefoniche è in una situazione di forti difficoltà – evidenzia il segretario nazionale Ferdinando Uliano – Evidenziamo ancora con più forza l’emergenza sul settore, è veramente inspiegabile l’atteggiamento del Ministero dello Sviluppo Economico che a tutt’oggi non ha risposto alle richieste d’incontro urgenti avanzate oltre un mese fa dalle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm. Chiediamo per questo ancora una volta al Ministro la convocazione urgente del tavolo, sono a rischio centinaia di posti di lavoro”.

Intanto si è risolta positivamente la vertenza Alpitel sui 100 esuberi. L’accordo di solidarietà firmato al ministero del Lavoro ha ridotto i tagli a a 80 unità sui 636 occupati e previsto l’utilizzo del contratto di solidarità per 24 mesi con rotazioni e anticipazione del trattamento, contrariamente ad una iniziale volontà aziendale di utilizzo della Cigs di 12 mesi.

