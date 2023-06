Sirti Telco Infrastructures, Gressani: “Per Ftth e 5G sfida contro il tempo”

La trasformazione digitale delle reti è un elemento fondamentale per garantire la competitività delle imprese e dell’intero Paese. Questa opportunità straordinaria, tuttavia, comporta una serie di sfide di sistema che richiedono un approccio organico e olistico.

Ftth e 5G, sfida contro il tempo

Uno degli ostacoli principali è il tempo necessario per realizzare le infrastrutture di rete Ftth e 5G, che rappresentano servizi essenziali per abilitare il concetto stesso di digitalizzazione.

In aggiunta, è fondamentale affrontare il tema dell’aggiornamento delle competenze, soprattutto considerando l’evoluzione accelerata del mercato. In questo contesto, è vitale creare percorsi solidi che puntino alla riconversione professionale e alla specializzazione negli ambiti tecnologici legati ai programmi Ftth e 5G, al fine di formare figure chiave per guidare l’evoluzione e la gestione delle reti che supporteranno la digitalizzazione del nostro Paese.

Competenze, il programma New skills to build the future

Un esempio concreto di tale impegno è il programma “New skills to build the future” avviato da Sirti Telco Infrastructures nel 2022. Attraverso questo programma, sono state erogate oltre 600mila ore di formazione e sono state completate le riconversioni professionali di oltre 250 colleghi con una significativa esperienza lavorativa pregressa.

L’obiettivo di questo impegno è rafforzare l’azienda per affrontare le sfide legate a una serie di progetti in fase di avvio, come le aree grigie, quelli legati al Pnrr o il 5G, che comprendono un’ampia gamma di temi tecnologici e richiedono per l’esecuzione grandi competenze specialistiche capaci di governarne la grande complessità.

Le reti pilastro del futuro

Il futuro richiederà sempre di più l’integrazione e la gestione di tecnologie all’avanguardia, nonché l’implementazione diffusa di metodologie di sviluppo e automazione. In un mondo in cui le città e le fabbriche saranno sempre più connesse e intelligenti e gli ospedali saranno in grado di fornire servizi di prevenzione a distanza, le reti continueranno a essere il fondamento su cui costruire questa evoluzione e trasformare tutto ciò in realtà.

Diventa evidente che le competenze, la capacità di operare con efficacia su tutto il territorio nazionale e la conoscenza di strumenti avanzati faranno la differenza per gli operatori del settore delle telecomunicazioni e per il futuro del nostro Paese.

Sirti Telco Infrastructures abilitatore della trasformazione digitale

Sirti Telco Infrastructures Spa, azienda del Gruppo Sirti, si posiziona come leader in Italia nel settore dei servizi per le Telecomunicazioni e ha registrato ricavi per 517 milioni di euro nel 2022. Grazie a un’esperienza e una conoscenza approfondite dell’industria, maturate in oltre un secolo di storia, al proprio personale operativo distribuito sul territorio e alla vasta rete di partner, l’azienda fornisce a service provider e a player infrastrutturali servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di reti e siti per le telecomunicazioni.

Il suo impegno quotidiano consiste nel garantire la continuità dei servizi delle infrastrutture delle telecomunicazioni, dalla singola linea utente fino ai backbone, ai dat acenter e alle centrali più strategiche, in questo modo, svolge un ruolo essenziale nell’abilitare la trasformazione digitale del Paese.

