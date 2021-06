Sky Wifi espande la copertura, servizio disponibile in più di 2mila Comuni - CorCom

Continua a crescere la copertura di Sky Wifi. Il servizio ultrabroadband di lanciato nel giugno 2020 in 26 città, ha già raggiunto più di 2.000 comuni italiani ed entro l’anno sarà esteso anche alle cosiddette “aree bianche” cablate da Open Fiber, ampliando così la copertura ad oltre il 60% delle famiglie italiane.

Sky Wifi sta progressivamente raggiungendo in modo capillare tutto il territorio italiano e, a solo un anno da lancio, ha inoltre ottenuto un importante riconoscimento dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che lo ha classificato come l’operatore di servizi internet a casa con il migliore rapporto qualità-prezzo 2021.

Il servizio ha infatti conquistato il primo posto nella sua categoria, con un punteggio nettamente superiore alla media del settore nell’indagine svolta dall’Istituto, basata su 870.000 giudizi indipendenti di consumatori e utenti su 974 aziende (di cui 400 italiane) in 95 settori economici.

Questo risultato è in linea con tutte le indagini sulla customer satisfaction di Sky Wifi, che individuano nella velocità della connessione, nella qualità delle offerte e nell’attenzione al cliente i principali punti di forza riconosciuti dagli abbonati. Il 60% degli utenti che hanno scelto Sky Wifi ha infatti segnalato che, rispetto al proprio precedente provider, il servizio presenta una performance nettamente superiore.

Due elementi che si aggiungono ad un uso decisamente intensivo della rete da parte degli abbonati. Il traffico generato dagli utenti di Sky Wifi nel primo trimestre 2021 si attesta infatti sui 16 GB giornalieri, utilizzati su una media di 9 dispositivi per famiglia: valori nettamente superiori alla media che si registra sulle linee broadband italiane, assestate intorno ai 7,50 GB di traffico quotidiano. E questo in un anno ancora fortemente colpito dalle restrizioni dovute alla pandemia, che hanno provocato un aumento del consumo dati giornaliero di oltre il 30% rispetto al 2020 sulla rete fissa.

“Sky Wifi definisce così un nuovo standard di qualità per quanto riguarda la velocità delle connessioni ultrabroadband, soddisfacendo pienamente le esigenze fortemente sentite dai consumatori – puntualizza una nota dell’azienda – L’ottimizzazione della qualità di visione e la velocità di upload dei contenuti anche nei momenti di maggior traffico – che si confermano tra le qualità più apprezzate del servizio Sky Wifi – assieme all’infrastruttura di rete di ultima generazione di cui il servizio si avvale, sono infatti caratteristiche già pensate per tutte le attività e le funzionalità future tra cui il continuo aumento della visione in streaming e on demand, anche dei contenuti live, a partire dagli eventi sportivi live. Proprio alla luce delle nuove abitudini lavorative e domestiche Sky Wifi continuerà a migliorare e ampliare la sua copertura per rispondere sempre di più alla crescente domanda di connettività performante.