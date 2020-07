Smart Spaces Hackathon, ecco i cinque vincitori

Premiati i vincitori di “Smart Spaces Hackathon“, la maratona di innovazione di Tim lanciata a inizio luglio in collaborazione con Google Cloud e Codemotion. In occasione della premiazione, è stata valorizzata la Tim Digital Business Platform, un primo passo significativo di gruppo verso il nuovo modello di Telco as a Service (TaaS), che ha l’obiettivo di abilitare la trasformazione digitale dei nostri clienti garantendo un migliore Time to Market non ottenibile con gli approcci tradizionali.

Startupper, software developer, digital designer, esperti di business si sono messi alla prova ideando servizi innovativi in cinque ambiti (home, office, public spaces, retail, care residence), con l’obiettivo di migliorare i luoghi in cui viviamo, lavoriamo e ci incontriamo utilizzando le più moderne tecnologie di robotica, intelligenza artificiale e Internet of Things messe a disposizione dalla nuova piattaforma digitale di Tim e dalla Google Cloud Platform.

I cinque team vincitori (Red Care, Hollie, BBetter, ArtBeat, Jammed), selezionati da una giuria di professionisti Tim e Google Cloud, hanno ricevuto un premio dal controvalore di 5mila euro ciascuno, con la possibilità di attivare una collaborazione con Tim per sviluppare i loro progetti. Sono stati inoltre attribuiti tre riconoscimenti speciali: inclusione, sostenibilità e social, ricevuti rispettivamente dai team (Myloh, BBetter, Almond), per aver saputo valorizzare tematiche fondanti della visione di Tim e Google Cloud sull’innovazione, che è al centro della recente partnership tecnologica siglata tra i due Gruppi.

WHITEPAPER Wi-Fi o 5G per le imprese? Una guida spiega cosa (e come) scegliere Personal Computing Telco

“Smart Spaces Hackathon” ha voluto promuovere la possibilità di sviluppare opportunità di business in grado di valorizzare gli asset tecnologici di Tim e di arricchirne l’offerta di servizi digitali grazie alla progettazione degli spazi intelligenti, con particolare attenzione ai nuovi scenari legati alle discontinuità introdotte dall’emergenza Covid. L’iniziativa rientra tra le attività di Tim WCap il programma di Open Innovation del Gruppo per startup e Pmi. Nato nel 2009, il programma è oggi sempre più orientato a favorire iniziative di business per arricchire l’offerta di servizi digitali di Tim.

@RIPRODUZIONE RISERVATA